Ciro Grillo, la testimonianza della madre al processo: «Non ha sentito nulla»

La madre di Ciro Grillo ha testimoniato al suo processo. Parvin Tadjik, compagna di Beppe Grillo e madre dell’imputato, interrogata dagli avvocati ha dato la sua versione dei fatti. Ecco quali sono state le sue parole.

Le parole della madre di Ciro Grillo

Parvin Tadjik ha confermato in aula, dinanzi al collegio dei giudici presieduto da Marco Contu, durante il processo di Ciro Grillo, suo figlio, l’innocenza dell’imputato. Infatti, ha fornito la sua testimonianza e al riguardo ha dichiarato: «Non ho sentito o visto nulla». Dunque, la donna ha detto di non aver notato anomalie o stranezze la notte durante la quale Ciro Grillo insieme ad alcuni suoi amici avrebbe violentato e insultato alcune ragazze conosciute la sera prima.

Parvin Tadjik la notte incriminata dormiva nella stanza affianco a quella dei ragazzi, in un residence in Sardegna. Ha confermato che le due stanze erano unite da una parete e solitamente i ragazzi bussavano a quest’ultima per avvisare di essere rientrati nell’appartamento.

I prossimi testimoni del processo

Dunque, la testimonianza della madre di Ciro Grillo è un punto a favore della difesa del ragazzo che si dichiara innocente ed estraneo ai fatti. Nel frattempo però, Parvin Tadjik è stata solo la prima di nove testimoni che saranno ascoltati dai giudici e da coloro che sono in aula. Infatti, sembra che a fornire la loro testimonianza ci saranno la donna delle pulizie del residence di Porto Cervo dove i Grillo alloggiavano, una vicina di casa, e i gestori e il personale della farmacia e del bar dove le due ragazze si sarebbero recate prima di trascorrere la serata in discoteca e conoscere i presunti stupratori.

Da notare poi che in aula non è presente nessuno dei quattro imputati né le vittime che accusano di aver subito lo studio. Ad ogni modo, il processo è iniziato solo oggi e si protrarrà nei prossimi giorni, visto che era slittato a causa dell’inaugurazione di una nuova sala del Tribunale intitolata a Rosario Livatino.