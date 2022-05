È morto Ciriaco De Mita, storico esponente Dc aveva 94 anni

Si è spento stamattina a 94 anni Ciriaco De Mita, storico esponente della Dc, sindaco di Nusco ed ex presidente del Consiglio. Ad annunciarne la morte è stato il vicesindaco, Walter Vigilante. Lo scorso aprile De Mita era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per una ischemia.

In parlamento dal 1963 al 2008

Nato proprio a Nusco, paese dell’Irpinia, il 2 febbraio 1928, Ciriaco De Mita, dopo la laurea alla Cattolica di Milano era entrato nell’ufficio legale di Eni. Cominciò la carriera politica nel 1953 aderendo alla corrente Sinistra di Base della Dc con cui l’anno successivo venne eletto consigliere nazionale dello Scudo crociato. Entrò per la prima volta a Montecitorio nel 1963, e nel governo cinque anni dopo come sottosegretario al ministero dell’Interno. Nel 1969 divenne vicesegretario della Dc, e quattro anni dopo per la prima volta ministro, all’Industria.

De Mita, l’uomo dal doppio incarico

Fu però negli Anni 80 De Mita raggiunse l’apice della carriera: nel 1982 divenne segretario nazionale del partito (carica che manterrà fino al 1989), nel 1988 presidente del Consiglio in un governo formato dalla coalizione del Pentapartito che cadde nel maggio del 1989, a causa di una crisi di governo causata dal leader socialista Bettino Craxi (suo principale alleato-rivale). Dal 1989 al 1992 fu anche presidente della Democrazia Cristiana. Di qui il soprannome l’uomo dal doppio incarico. Con lui nacque la corrente degli avellinesi composta da Nicola Mancino (poi presidente del Senato), Gerardo Bianco, Giuseppe Gargani, a cui si aggiungerà da Benevento Clemente Mastella, responsabile all’Informazione. Negli anni in cui fu segretario (1982-1989) cercò di rinnovare il partito nel dopo Moro, crescendo una nuova classe dirigente: da Mattarella a Martinazzoli fino a Castagnetti e Goria. Fu sempre De Mita a nominare Romano Prodi prima suo consigliere economico poi presidente dell’Iri. Sulle riforme istituzionali avviò un dialogo col Pci e sempre insieme ai comunisti si accordò per eleggere Francesco Cossiga al Quirinale nel 1985.

Dall’adesione al Pd all’Unione di Centro

Archiviata l’esperienza nella Dc ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e della Margherita e dal 2008 al 2017 dell’Unione di Centro. Inizialmente aderì al progetto del Partito Democratico. Non ricandidato alle elezioni politiche del 2008 per via dello statuto che puntava a un rinnovo della classe politica prevedendo un tetto massimo di tre legislature complete, aderì all’Unione di Centro con cui si candidò come capolista in Campania al Senato senza però essere eletto. Cosa che gli riuscì alle Europee dell’anno successivo. Nel 2014, a 86 anni, partecipò alle Amministrative venendo eletto sindaco a Nusco. Fu poi riconfermato nel 2019 con il 60 per cento dei consensi. Contrario al riavvicinamento del partito al centrodestra, il 5 novembre 2017 lasciò l’UdC per fondare il movimento L’Italia è Popolare, parte della lista Civica Popolare, alleata del Pd in vista delle elezioni politiche del 2018.

La battaglia per il no al referendum del 2016

L’ultima battaglia di De Mita conosciuta al grande pubblico fu però la campagna referendaria del 2016 sulle riforme costituzionali Renzi-Boschi. «È irrecuperabile», disse De Mita dell’allora premier in diretta tv. «Ha una tale consapevolezza che non vede limiti alla sua arroganza».

Il ricordo di Letta e Franceschini

Tra i primi a ricordare De Mita, Enrico Letta e il ministro Dario Franceschini, entrambi provenienti dal Ppi e dalla Margherita. «Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi», ha twittato il segretario dem.

«Ci ha lasciato un Grande della Repubblica», ha aggiunto Franceschini. «Una intelligenza unica, un leader carismatico, un maestro di politica per intere generazioni, giovane fino all’ultimo giorno. Oggi un enorme dolore per tutti noi che gli abbiamo voluto bene».