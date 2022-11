Il Circolo dei Mondiali, stasera su Rai2 ospite Roberto Mancini

Il Mondiale di Qatar 2022 entra nel vivo e, con esso, anche la copertura dei canali Rai. Stasera 21 novembre debutta su Rai1 Il Circolo dei Mondiali di Alessandra De Stefano con Jury Chechi e Sara Simeoni. Reduce dal grande successo durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, torna dunque in versione spin-off incentrata sul Campionato del Mondo. La trasmissione andrà in onda ogni sera alle 22.15, al termine del match serale di giornata, eccezion fatta per sabato, quando lascerà il posto a Ballando con le stelle. Non si parlerà però solo di calcio. Nel corso della stagione interverranno anche ospiti dal mondo del volley, del tennis e del basket, per citarne alcuni. Per stasera si parla di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, che racconterà la triste assenza dell’Italia dal torneo. Visione disponibile in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

Il Circolo dei Mondiali, le anticipazioni di stasera 21 novembre 2022 su Rai1

Format, conduttrice e ospiti della trasmissione

Grande sorpresa dell’estate 2021, Il Circolo degli anelli seppe totalizzare oltre 2 milioni di spettatori ogni sera per uno share medio del 15 per cento. Per questo, la conduttrice e direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano ha deciso di riproporre la trasmissione per Qatar 2022 con il titolo de Il Circolo dei Mondiali, da stasera 21 novembre alle 22.15 su Rai1. Al suo fianco torneranno gli amatissimi Jury Chechi, medaglia d’oro negli anelli ad Atlanta 1996, e Sara Simeoni, vincitrice nel salto in alto a Mosca 1980. In studio anche Diego Antonelli, che si occuperà principalmente della parte digitale e social del programma. A dispetto del 2021, ci saranno però anche due grandi novità. Alessandra De Stefano accoglierà Gianfelice Facchetti, attore nonché figlio dell’ex stella dell’Inter Giacinto, e la Signoroni & MC Band che si occuperà della parte musicale.

Come detto, la trasmissione prenderà avvio alla conclusione del match serale di giornata, che oggi vedrà in campo gli Stati Uniti e il Galles. Per analizzare la partita assieme agli altri incontri di Qatar 22, interverranno anche gli inviati da Doha della Rai. In collegamento infatti Lele Adani, Claudio Marchisio, Sebastiano Nela e Antonio Di Gennaro. Il loro contributo permetterà di seguire da vicino l’andamento del Mondiale con news, informazioni tattiche e aggiornamenti dai vari ritiri. Il Circolo dei Mondiali andrà in onda fino alle 23.30 su Rai1, quando lascerà il testimone alla Bobo Tv, ma proseguirà per un’ulteriore ora su RaiPlay. Ogni episodio vanterà poi anche la presenza di un ospite d’eccezione. Stasera, stando alle anticipazioni in Rete, dovrebbe arrivare Roberto Mancini, ct dell’Italia che ieri ha perso 2-0 l’ultima amichevole del 2022 a Vienna contro l’Austria. Con lui si parlerà dell’esclusione della Nazionale dal Mondiale.

Da Panatta a Pozzecco, tutti gli ospiti delle prossime puntate

Il Circolo dei Mondiali accoglierà nel corso della stagione anche tanti volti celebri dello sport italiano. In studio Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro, che ha di recente commentato le Nitto ATP Finals di Torino vinte dal serbo Novak Djokovic. Non solo tennis ma anche volley e basket con i ct delle Nazionali Fefè De Giorgi e Gianmarco Pozzecco, quest’ultimo reduce dall’incredibile qualificazione al Mondiale 2023. Alessandra De Stefano accoglierà anche star del calcio come Christian Vieri, Beppe Signori ed Eraldo Pecci. E ancora, interverranno il giornalista Enrico Mentana, grande tifoso dell’Inter, e le attrici Cristiana Capotondi e Anna Foglietta.