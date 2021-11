Torna Il circolo degli anelli, a Natale puntata speciale

È stato il programma rivelazione dell’estate olimpica 2021 di Rai 2. E visto l’enorme successo sia in termini di ascolti che di risonanza mediatica nei giorni di Tokyo 2020, tra poco tornerà in versione natalizia, con una puntata speciale. Stiamo parlando de Il circolo degli anelli, trasmissione ideata e diretta da Alessandra De Stefano. Le cose da sapere.

Il circolo degli anelli, il format

Il circolo degli anelli è andato in onda in prima serata su Rai 2 dal 23 luglio all’8 agosto 2021, nei giorni dei Giochi di Tokyo. Condotto da Alessandra De Stefano, il programma ha visto la partecipazione degli ex campioni olimpici Jury Chechi e Sara Simeoni, nel ruolo di opinionisti fissi. Nel corso della trasmissione, venivano analizzate le gare della giornata, con la partecipazione degli ospiti in studio, tra cui diversi ex atleti (come Domenico Fioravanti e Elisa Di Francisca), attraverso interviste e collegamenti con sportivi italiani e rispettive famiglie. Avevano poi rubriche fisse il giornalista Diego Antonelli, l’imitatore Ubaldo Pantani, il deejay Nicola Pigini, la scrittrice Laura Ima Messina.

Il circolo degli anelli, successo di pubblico

Con il passare delle puntate, Il circolo degli anelli ha riscosso un successo mediatico e social sempre maggiore. Partito con il 4 per cento di share il 23 luglio, dopo due settimane ha toccato una punta del 14,6 percento. 17 in tutti le puntate andate in onda d’estate. Il 24 agosto 2021, per festeggiare il mese esatto dalla prima puntata, c’è stata una reunion su Twitter con materiale inedito, grazie a cui l’hashtag #ilcircolodeglianelli è diventato trending topic.

Grazi amici di @tvblogit https://t.co/0g0oWdo1XJ ci vediamo il 21 dicembre @rai2 con la banda del #Circolodeglianelli noi ci saremo tutti Sara in testa con Jury Domenico Diego tantissime storie, sorprese non fate scherzi noi sotto i vostri piedi e voi vi potete anche muovere ❤️ — AlessandraDeStefano (@destefanoaless) November 2, 2021

Il circolo degli anelli, appuntamento il 21 dicembre

Il circolo degli anelli tornerà con una puntata speciale nel periodo natalizio, con tutto il “cast storico” a partire da Sara Simeoni, Jury Chechi e ovviamente Alessandra De Stefano, volto del ciclismo Rai, ideatrice del programma e vicedirettrice di Rai Sport: il titolo dell’appuntamento sarà Il circolo degli anelli sotto l’albero. La data da segnare sul calendario è martedì 21 dicembre, sempre su Rai 2.