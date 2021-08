Il circolo degli anelli su Rai2: carriera e vita privata di Domenico Fioravanti e Consuelo Mangifesta

Stasera 2 agosto alle 21,20 andrà in onda su Rai2 un nuovo appuntamento con Il circolo degli anelli, trasmissione di successo che sta accompagnando i telespettatori durante le Olimpiadi di Tokyo. Condotta da Alessandra De Stefano, ripercorre ogni sera le tappe salienti della giornata olimpica, rivivendo le emozioni delle medaglie italiane ma analizzando anche gli errori e le delusioni azzurre. Colonne portanti del programma sono le due leggende italiane a cinque cerchi, Sara Simeoni e Jury Chechi, ospiti fissi che con il loro carisma e il loro sorprendente umorismo sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico.

Dopo una partenza in sordina, infatti, Il circolo degli anelli si è fatto strada e ora vola sul 7-8 per cento di share. Il successo maggiore però sta arrivando sui social network, tanto che l’hashtag #circolodeglianelli è ogni sera in tendenza su Twitter. L’apprezzamento ha persino dato vita a una petizione, lanciata sulla piattaforma change.org, per invitare la Rai a non sospendere il programma con la conclusione delle OIimpiadi. C’è persino chi ipotizza di affidare alla “brigata degli anelli” le redini della nuova stagione della Domenica sportiva.

A completare il team, oltre alla conduttrice e ai due ospiti fissi, ci sono anche il giornalista Diego Antonelli, chiamato a portare al tavolo i contenuti digitali più interessanti di giornata, e due ex atleti che hanno fatto rispettivamente la storia dello sport. Si tratta di Domenico Fioravanti, ex nuotatore medaglia d’oro a Sydney 2000, e di Consuelo Mangifesta. L’ex pallavolista, entrata nel programma nella serata di ieri al posto di Elisa Di Francisca, non è nuova ai telespettatori della Rai, in quanto ha per anni è stata commentatrice del volley al fianco di Maurizio Colantoni.

Chi sono gli ospiti de Il circolo degli anelli stasera su Rai2

Domenico Fioravanti, carriera e vita privata dell’ex ranista

Alessandra De Stefano ospita al tavolo de Il circolo degli anelli l’ex nuotatore Domenico Fioravanti. Nato a Trecate, in provincia di Novara, il 31 maggio 1977, ha iniziato a nuotare a livello professionistico sin da piccolo, specializzandosi nei 100 e nei 200 metri rana. Nonostante i primi titoli italiani conquistati nei campionati estivi del 1995, non fu convocato per le Olimpiadi di Atlanta ’96. Gli anni successivi furono però coronati da grandi successi anche a livello internazionale, tra cui gli europei in vasca corta di Rostock, dove vinse la medaglia d’argento nella staffetta 4×50 metri rana, e i mondiali di Hong Kong, dove si classificò secondo nei 100 metri della stessa specialità. Il grande trionfo giunse però alle Olimpiadi di Sydney 2000, dove si aggiudicò due medaglie d’oro nei 100 e nei 200 metri rana. Il sogno di bissare il successo ad Atene nel 2004 però si infranse durante la preparazione ai Giochi, quando gli fu diagnosticata un’ipertrofia cardiaca che pose fine alla sua carriera agonistica.

Al di fuori della vasca si è impegnato anche in politica, candidandosi alla Camera dei Deputati nel 2018 con il Movimento 5 stelle nel collegio uninominale di Torino-Barriera. Venne presentato da Luigi Di Maio come possibile ministro dello Sport pentastellato. Successivamente, con la nascita del governo gialloverde, si disse deluso della politica. «Avevo un progetto sullo sport di base, ora non collaboro a nulla», disse in un’intervista al Giornale del 2019. La sua vita, e soprattutto la triste conclusione della sua carriera sportiva, sono state fonte di ispirazione per la miniserie Come un delfino con protagonista Raoul Bova. Andata in onda a marzo 2011 su Canale 5, vanta anche un cameo dello stesso Fioravanti. Come riportato in un’intervista rilasciata a La Stampa qualche anno fa, l’ex atleta ha abbandonato il nuoto per dedicarsi alle sue grandi passioni: il calcetto e la pesca. Domenico è sposato con Roberta Fontana dal 2016, mentre nel 2017 è nata la sua prima figlia Diletta. Ha un profilo Instagram, @dome_fioravanti, seguito da 3500 persone.

Consuelo Mangifesta, carriera e vita privata dell’ex pallavolista

Altra ospite di Alessandra De Stefano a Il circolo degli anelli è Consuelo Mangifesta, subentrata a Elisa Di Francisca per parlare del volley azzurro, sia maschile sia femminile. Nata a Ortona, in provincia di Chieti, il 3 luglio 1968, ha mosso i primi passi su un campo da gioco nel 1984-85 con la maglia del VBC Genova, in Serie A2. L’esordio in A1, massima serie professionistica del volley italiano, è arrivato due anni dopo con la maglia del Fano, nel 1987. I primi successi importanti giunsero però con i colori del Matera, con cui Consuelo vinse quattro campionati, tre coppe Italia e due CEV Champions League. Nel periodo dal 1990 al 1995 ha fatto parte della nazionale italiana, con la quale ha esordito il 10 giugno 1990 in un’amichevole a Cesenatico persa per 3-0 contro il Brasile. Si è ritirata nel 2003, dopo aver vestito anche i colori di Perugia, Tortoreto, Vicenza, Modena e Spezzano, oltre alla breve parentesi canaria a Tenerife. Dopo il ritiro ha ricoperto incarichi dirigenziali per l’Asystel di Novara e per la squadra pallavolistica della Roma, oltre ad aver commentato numerose partite della nazionale e del campionato di serie A1 femminile su Rai Sport. Per quanto riguarda la vita privata, Consuelo Mangifesta non si è mai sposata ed è attualmente ancora single. Il suo profilo Instagram, @consuelomangifesta, vanta quasi 4000 follower.