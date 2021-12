Il circolo degli anelli, stasera lo speciale di Natale su Rai2: temi e ospiti della puntata

Dopo aver conquistato l’estate durante le Olimpiadi di Tokyo, Alessandra De Stefano e i suoi ospiti tornano per uno speciale di Natale. Stasera 21 dicembre, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda Il Circolo degli Anelli sotto l’albero, puntata che celebrerà l’incredibile 2021 azzurro. In studio tutti gli opinionisti più amati, da Sara Simeoni a Jury Chechi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Circolo degli Anelli, anticipazioni e ospiti di stasera 21 dicembre 2021 su Rai2

Si tratterà di una vera e propria festa speciale che coinvolgerà gli atleti e tutti i loro cari. Grande spazio avranno infatti le famiglie dei campioni, che hanno contribuito con sacrifici e passione al successo sportivo. Fra sorprese e interventi in studio, collegamenti online con varie zone d’Italia e appuntamenti speciali, Il Circolo degli Anelli sotto l’albero è pronto a riportare in onda leggerezza, competenza e spirito conviviale che lo hanno innalzato negli ascolti dell’estate 2021.

Torna la squadra de #IlCircoloDegliAnelli per una grande celebrazione dello sport olimpico italiano: “Il circolo degli anelli sotto l’albero”, martedì #21dicembre in prima serata su @RaiDue e @RaiPlay, con @destefanoaless e la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi. pic.twitter.com/e11SxiXh5D — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 15, 2021

«Lo speciale nasce dalla voglia di fare un rewind», ha detto la conduttrice. «Vogliamo raccontare i successi sportivi di quest’anno, soprattutto all’Olimpiade». Il Circolo degli anelli sotto l’albero darà spazio all’atletica con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ai successi delle nazionali di calcio agli Europei e di pallavolo maschile e femminile, senza dimenticare il ciclismo, il nuoto e tutti gli altri. Oltre alle Paralimpiadi, dove Bebe Vio e compagni hanno totalizzato 69 medaglie, un record per la spedizione azzurra. «Sarà però soprattutto una serata per celebrare quello che abbiamo raccontato questa estate alle Olimpiadi e spiegare quello che tutto ciò ci ha portato successivamente», ha concluso De Stefano. «Chissà quali sorprese ci riserveranno i vari opinionisti».

Al fianco della conduttrice Alessandra De Stefano torneranno i suoi due opinionisti di fiducia, le medaglie d’oro olimpiche ed ex campioni Jury Chechi e Sara Simeoni. In studio anche Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca per il racconto tecnico delle vittorie e delle migliori gare dell’anno. Non mancheranno la comicità e l’ironia di Ubaldo Pantani, di recente protagonista su Rai2 anche di Quelli che. Tanti gli atleti che interverranno, è stata annunciata la presenza di Alessandro Michieletto, pallavolista di Trento e della Nazionale Italiana.