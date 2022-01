Tagliare le cipolle senza versare neppure una lacrima sembra essere un’impresa ardua anche per gli chef più esperti. Dalla prossima settimana, però, pupille arrossate e occhiali protettivi potrebbero diventare un lontano ricordo. Almeno nel Regno Unito dove, dal 18 gennaio, la catena di supermercati Waitrose, per la prima volta in assoluto, metterà in vendita nei suoi store le cosiddette Sunions. Una particolare varietà di cipolle che promette a cuochi e casalinghe soffritti e ratatouille a occhi asciutti.

Come nascono le Sunions

Perfezionate attraverso un processo di sperimentazione che, per oltre 30 anni, ha coinvolto scienziati e prototipi provenienti da tutto il mondo, le cipolle tearless che riempiranno gli scaffali del franchising enogastronomico britannico sono state sottoposte a un variegato repertorio di test utili a individuare una soluzione per ridurre i vapori che, rilasciati durante il taglio, causano la lacrimazione. Originariamente sviluppate dal colosso agricolo Bayer e, successivamente, acquistate dall’azienda chimica BASF, le Sunions non sono prodotti geneticamente modificati ma il risultato di una serie di incroci tra ceppi di cipolla meno pungenti.

«A differenza delle altre, le nostre cipolle diventano ogni giorno più dolci», si legge sul sito del brand. «I composti volatili presenti nella verdura, ai quali si devono il sapore intenso e le lacrime, tendono o a rimanere costanti o ad aumentare nel tempo. Nel caso delle Sunions, invece, succede l’esatto opposto. Diminuendo, danno vita a un esemplare unico nel suo genere: dolce, delicato e per nulla urticante». Una prospettiva che fa gola agli addetti ai lavori, già pronti a testarne la qualità nelle loro ricette. Nonostante il prezzo decisamente più alto del normale (un pacco da tre costerà 1.50 sterline, 50 pence a pezzo, il triplo rispetto a quelle di Waitrose, vendute a 14 pence l’una). «La loro dolcezza si presta a una grande varietà di piatti, dalle insalate ai manicaretti più elaborati», ha spiegato al Guardian Paul Bidwell, buyer dell’ipermercato, «Ecco perché hanno tutte le carte in regola per diventare un ingrediente incredibilmente versatile».

Sunions, da quattro anni sul mercato statunitense

Prima di approdare in Europa nel 2021, quando il marchio è stato acquisito da una selezione ristretta di rivenditori spagnoli, le Sunions sono state lanciate sul mercato statunitense più di 4 anni fa. Tuttavia, l’accoglienza della critica non è stata delle migliori. Nel 2018, in una recensione del Washington Post, venivano descritte come «eccessivamente zuccherine. Talmente tanto da poterle gustare come se fossero pop corn». Un giudizio abbracciato anche da un altro giornalista che, sempre sulla stessa testata, ha messo il carico da novanta, etichettandole come «insipide e completamente prive di aroma».