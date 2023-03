Cinzia Leone: età, biografia e malattia dell’attrice e comica italiana

Cinzia Leone è una attrice comica italiana, famosa per alternare la sua comicità fra la scomodità di certe verità e il politically scorrect.

Chi è Cinzia Leone: la carriera

L’attrice è nata a Roma il 4 marzo 1959. Ha esordito nel 1981 a teatro nello spettacolo Polvere di Stress per poi entrare nel programma di Serena Dandini La TV delle ragazze, trasmesso su Rai Tre, dove ha l’occasione di mettersi in luce come attrice comica vivacissima e intelligente insieme a Monica Scattini, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Susy Blady, Sabina Guzzanti, Tosca D’Aquino e Iaia Forte. Nel 1989 ha debuttato anche al cinema con il film Le finte bionde insieme alle comiche Alessandra Casella e Francesca Reggiani. Nello stesso anno ha partecipato al film di Mario Monicelli La moglie ingenua e il marito malato insieme a Stefania Sandrelli.

Nel 1991 è tornata in televisione, prima nella trasmissione Stasera mi butto e poi in Avanzi, prendendo parte anche alla serie tv Un inviato molto speciale. Cinzia Leone è presente in numerosi film di Francesco Nuti, Vittorio De Sisti e Carlo Vanzina, anche se il ruolo più importante rimane quello della cognata snob e un po’ velenosa dell’esilarante commedia di Mario Monicelli Parenti serpenti (1992). Dopo aver subito un’ischemia cerebrale, è tornata in televisione nelle miniserie Ma il portiere non c’è mai? (2002) e in Carabinieri (2007) e come doppiatrice per il cartone animato della Disney Mucche alla riscossa nel 2004.

La malattia

Nel 1991, a seguito di un malore che la colpì la sera della prima di uno degli ultimi film in cui aveva recitato, Donne con le gonne, le fu diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare. Fu trasferita a Phoenix, Arizona, negli Stati Uniti, per sottoporsi ad un intervento molto delicato, con un’elevata mortalità, impossibile da eseguire in Italia. A seguito dell’intervento rimase paralizzata alla parte sinistra del corpo, ma riuscì a recuperare completamente. La diagnosi le ha portato a riconsiderare tutta la sua carriera, vista anche l’emiparesi al lato sinistro del corpo.