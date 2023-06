Cinque Vele, 21 località premiate da Legambiente e Touring Club: la Sardegna ne ha 7

Sono state assegnate a 21 località marine le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, con cui si certifica dove si trova il mare più bello nel Paese. Vengono premiate le eccellenze in grado di far risaltare le bellezze del proprio territorio con strategie di sviluppo sostenibile. E anche per il 2023 è la Sardegna in vetta alla classifica, regione più premiata con 7 località. Poi seguono la Toscana, a quota 4, la Puglia e la Campania con 3, la Sicilia con 2 e infine Basilicata e Calabria, con un luogo a testa premiato. Proprio la Regione calabrese è l’unica new entry in graduatoria, grazie alla splendida Tropea.

#CinqueVele 2023: sono 21 le località che hanno ottenuto il vessillo più ambito delle Cinque Vele distribuite in 7 regioni.

Scopri lil #marepiùbello della #GuidaBlu di Legambiente e @TouringClub 👇https://t.co/cSMhEjrjMJ pic.twitter.com/wx5NNIa0hT — Legambiente Onlus (@Legambiente) June 16, 2023

In Sardegna premiate 7 località: la prima è Baunei

La Sardegna, con le sue 7 località, è nettamente avanti nel conto delle Regioni più premiate. Al primo posto in classifica generale c’è Baunei, in provincia di Nuoro, con una strategia basata su numero chiuso, chiamato «numero comodo», per non andare oltre la capienza massima e rispettare l’ambiente e chi lo vive. Le altre località sarde premiate con le Cinque Vele sono Domus de Maria, nella provincia del Sud Sardegna, poi Bosa e Cabras a Otranto, Posada a Nuoro, e Budoni e Santa Teresa di Gallura nell’area di Sassari.

Gli altri premi: Nardò seconda in classifica generale

In classifica generale spicca anche Nardò, seconda in classifica e una delle 3 località premiate della Puglia, insieme a Porto Cesareo e Vieste, quest’ultima premiata per la prima volta. 4, invece, i premi in Toscana: Cinque Vele per l’Isola di Capraia, Castiglione della Pescaia, l’Isola del Giglio e quella di Capalbio. La Campania ha ricevuto 3 premi da Legambiente: spicca Pollica-Acciaroli-Pioppi, terza in classifica generale; poi premiate San Giovanni a Piro e San Mauro Cilento. Le 2 siciliane sono Santa Marina di Salina e Pantelleria, mentre in Basilicata è toccato a Maratea. E infine Tropea, new entry che porta anche la Calabria tra i mari più belli d’Italia.