Cinque referendum sulla giustizia giusta, le ragioni e i misteri di un flop

Quando un film viene bollato come «il flop più clamoroso di…» (riempire i puntini a piacere) è già nell’anticamera del culto. Prendiamo Quarto potere: oggi è un capolavoro venerato, ma quando uscì fu una disfatta totale e a Hollywood sui cancelli degli studios c’erano cartelli con la faccia di Orson Welles e la scritta «io qui non posso entrare». Dopo il catastrofico esito de I cancelli del cielo a Michael Cimino fu interdetto l’uso della cinepresa anche per la prima comunione dei nipoti. Oggi quel film è considerato un gioiello troppo in anticipo sui suoi tempi. E il mitico Donnie Darko? Sale disperatamente vuote e incassi avvilenti, poi la risurrezione in dvd e il successo planetario.

Cinque referendum sulla giustizia giusta può sperare in una rivalutazione futura

Se i promotori dei cinque referendum del 12 giugno avessero una minima infarinatura di storia del cinema (i leghisti dubito, ma i radicali forse qualcosina sanno) forse potrebbero trovare qualche dolcezza nella delusione del day-after. Il loro kolossal Cinque referendum sulla giustizia giusta è stato definito «il fiasco più clamoroso nella storia dei referendum», e con ragione: non solo il quorum è stato mancato con uno scarto senza precedenti, ma molti che si erano recati al seggio per votare per le Amministrative hanno respinto con disgusto le schede per i quesiti, che è un po’ come andare al cinema, pagare il biglietto, guardare la pubblicità e abbandonare la sala di corsa appena inizia il film. Sembra impossibile ma è quel che fecero anche i primi spettatori di Blade Runner e di Febbre da cavallo. La stessa fortuna postuma potrebbe baciare il fiasco più fiasco dall’invenzione delle urne: fra qualche decennio i vituperati referendum su ineleggibilità, custodia cautelare, valutazione e carriere dei magistrati, saranno rivalutati dalla critica e riscoperti dal pubblico, magari grazie all’home-video. E gli scornati di oggi, con qualche capello bianco e il compiacimento risentito di chi viene apprezzato troppo tardi, saranno ospiti d’onore ai convegni dei fan, che citeranno a memoria la prosa astrusa dei quesiti e si contenderanno a prezzi stellari le schede inutilizzate domenica scorsa, manco fossero memorabilia di Star Trek.

I promotori come i registi intellò di una volta: non sono stati capiti dal grande pubblico

Per ora i paladini dei referendum bocciati si comportano come i registi intellò di una volta: affermano di non essere stati capiti dal grande pubblico, non perché è scemo, poverino (anche se sotto sotto lo pensano) ma perché il sistema brutto e cattivo ha voluto mantenerlo nell’ignoranza. Se le tivù avessero trasmesso più trailer, se i giornali avessero pubblicato più locandine, se la programmazione fosse durata una settimana anziché una sola domenica, la consultazione avrebbe sbancato il botteghino e i conteggi del Viminale. Eppure proprio l’andamento del mercato cinematografico avrebbe dovuto mettere in guardia: per sperare di riempire le sale o i seggi in una calda domenica di giugno ci vogliono un titolo intrigante e nomi di sicuro richiamo. Tutto quello che Cinque referendum sulla giustizia giusta non aveva. Il titolo, a metà strada fra Kieslowski e il poliziottesco Anni 70, poteva solleticare solo un’audience da cineclub. Quanto ai nomi di richiamo, l’unico nei credit era Matteo Salvini, nella veste sia di co-produttore che di guest star, e a disagio in entrambi i ruoli. E anche qui la storia del cinema insegna: per sensibilizzare il grande pubblico su un tema come la custodia cautelare ci vuole il sublime Alberto Sordi di Detenuto in attesa di giudizio, non un tizio che da anni straparla di «patrie galere» e di «buttar via la chiave» e venera i leader di Paesi dove lo stato di diritto è una barzelletta.

Siamo un popolo di allenatori, virologi ed esperti di geopolitica, ma misteriosamente non di giusperiti

Con queste premesse, era difficile che l’italiana o l’italiano medio disertassero la spiaggia o la frescura del salotto climatizzato per infilarsi in una scomoda cabina a meditare su circonlocuzioni così lunghe e astruse che avrebbero disorientato perfino la compianta Lina Wertmuller. Eppure i flop leggendari, come le grandi sconfitte sui campi di battaglia, non sono mai interamente spiegabili. C’è sempre un mistero, un perché senza risposta, e la batosta dei referendum sulla giustizia giusta non fa eccezione. Molti si chiedono infatti come mai una nazione di ingegni multiformi in grado di trasformarsi nel giro di una notte da allenatori in virologi in esperti di geopolitica slava non se la sia sentita di indossare i panni del giurisperito per discettare sui quesiti del 12 giugno. Forse la domanda andrebbe ribaltata: come mai la gente trova più attraenti e comprensibili il sequenziamento dei virus e il conflitto fra il patriarcato di Mosca e quello di Kyiv che il funzionamento della giustizia italiana?