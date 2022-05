Cinquanta sfumature di rosso, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Dakota Johnson e Jamie Dornan sono i protagonisti di Cinquanta sfumature di rosso, in onda questa sera, lunedì 23 maggio 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretto da James Foley e uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, si tratta dell’epilogo della saga di Cinquanta sfumature di grigio, nonché dell’adattamento cinematografico del romanzo finale della trilogia scritta da E.L James.

Cinquanta sfumature di rosso: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Cinquanta sfumature di rosso: la trama

Le controverse e travagliate vicende sentimentali di Anastasia Steele e Christian Grey continuano nell’ultimo capitolo dell’avventura. Posti dei limiti all’eccessiva perversione di Grey, la coppia sembra aver trovato la serenità e la proposta di matrimonio, la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa non fanno altro che rafforzare l’amore e l’attrazione tra i due novelli sposi. Tuttavia, l’armonia ritrovata non durerà a lungo. Jack Hyde, ex datore di lavoro di Steele e licenziato a causa di comportamenti sconvenienti nei riguardi della ragazza, non si dà pace, logorato dal rancore e dal desiderio di vendetta. Un mood pienamente condiviso anche da Elena Lincoln, vecchia fiamma dell’affascinante manager, intenzionata a riconquistare le attenzioni del magnate. A ogni costo.

Cinquanta sfumature di rosso: il cast

Accanto a Dakota Johnson e Jamie Dornan nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, nel cast troviamo anche Eric Johnson (Jack Hyde), Fay Masterson (Gail Jones), Luke Grimes (Elliott Grey), Eloise Mumford (Katherine Kavanagh), Rita Ora (Mia Grey), Marcia Gay Harden (Grace Trevelyan Grey), Amy Price-Francis (Liz), Ashleigh LaThrop (Hannah), Max Martini (Jason Taylor), Brant Daugherty (Luke Sawyer), Arielle Kebbel (Gia Matteo), Tyler Hoechlin (Boyce Fox), Andrew Airlie (Carrick Grey), Hiro Kanagawa (il detective Clark), Kirsten Alter (Prescott), Dylan Neal (Bob Adams) e Kim Basinger (Elena Lincoln).

Cinquanta sfumature di rosso: cinque curiosità sulla pellicola

1) Cinquanta sfumature di rosso: come un matrimonio vero

La scena delle nozze di Christian e Ana è stata organizzata nei minimi particolari. Per quanto riguarda l’abito da sposa, si tratta di un modello esclusivo disegnato dalla stilista Monique Lhuillier, abbinato a uno splendido bouquet curato da David Dowling, mescolando rose, peonie e ortensie. La location scelta è un country club, completamente riarredato per l’occasione con alberi di glicine creati a Vancouver e un’illuminazione che ha richiesto oltre 120 effetti di luce realizzati a mano. Infine, i voti sono stati rivisti e riscritti da Niall Leonard, che ha deciso di distaccarsi da quelli proposti nel romanzo.

2) Cinquanta sfumature di rosso: tra Canada e Francia

Le riprese del lungometraggio si sono svolte quasi tutte a Vancouver e, per depistare i fan e i curiosi, la pellicola è stata registrata col titolo Further Adventures of Max 6 Naks 2 & 3. Per la sequenza della luna di miele, invece, troupe e cast sono volati a Nizza.

3) Cinquanta sfumature di rosso: Jamie Dornan canterino

In una colonna sonora costellata di stelle del pop come Rita Ora e Liam Payne (le voci del duetto For You, diventata in poco tempo hit mondiale), c’è anche una cover di Maybe I’m amazed di Paul McCartney, cantata dallo stesso Dornan. Che, in passato, ha fatto parte del gruppo folk Sons of Jim.

4) Cinquanta sfumature di rosso: Foley al timone

Mentre gli ultimi due capitoli della trilogia erotica sono stati girati da James Foley, il primo, Cinquanta sfumature di grigio è opera di Sam Taylor-Johnson.

5) Cinquanta sfumature di rosso: i pareri discordanti di pubblico e critica

Come le prime due, anche la terza pellicola è stata duramente stroncata dalla critica. Su Rotten Tomatoes, ad esempio, ha ottenuto un voto di 3.2 su 10 e ai Razzie Awards 2018 ha ricevuto tre candidature per peggior regista (Foley), peggior attrice non protagonista (Marcia Gay Harden) e peggior sceneggiatura (Niall Leonard). Il pubblico, invece, pare aver risposto in maniera decisamente diversa. A fronte di un budget di 55 milioni di dollari, Cinquanta sfumature di rosso ha incassato un totale di 371.9 milioni, posizionandosi nel primo weekend di programmazione al primo posto sia del botteghino americano che italiano.