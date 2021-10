Cinema e streaming, i 5 migliori film in uscita a novembre

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il cinema e il mondo dello spettacolo in generale non hanno più intenzione di fermarsi. Il 2020, avaro di novità, sta lasciando posto a un 2021 ricco di sorprese tra cui grandi produzioni e film indipendenti di alto spessore. Novembre porterà con sé diversi film interessanti, di cui ne abbiamo selezionati cinque. Dal prossimo lungometraggio Marvel all’esordio di Dwayne Johnson su Netflix, ecco quali pellicole tenere d’occhio. In attesa di dicembre, che porterà con sé l’attesissimo House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga e il prossimo film sull’Uomo Ragno Spiderman: No Way Home.

Cinema e streaming, i 5 film da tenere d’occhio a novembre

1. The Eternals (3 novembre), ecco i nuovi supereroi

Ad aprire il mese ci penserà The Eternals, in uscita il 3 novembre. Il nuovo blockbuster Marvel, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, racconta la storia di alcuni supereroi che giunsero sulla Terra migliaia di anni fa per volontà di divinità note come Celestiali. Il loro obiettivo è proteggere l’umanità dalla razza aliena dei Devianti. The Eternals, che nel cast vanta star del calibro di Angelina Jolie, Selma Hayek e Richard Madden, sarà il secondo film più lungo del Marvel Cinematic Universe dopo l’ultimo Avengers. La regia è di Chloe Zhao, vincitrice del premio Oscar per Nomadland. Nel cast anche Kit Harington.

2. The Harder They Fall (3 novembre), un cast interamente di colore

Stesso giorno, ma piattaforma diversa. Se le sale saranno zona di caccia per i supereroi, il 3 novembre su Netflix approderanno i cowboy. Presentato come uno dei film di punta del colosso streaming, The Harder They Fall rappresenta un western alla moda in cui tutti i personaggi – buoni o cattivi che siano – sono interpretati da attori di colore. Da un lato Jonathan Majors, Zazie Beetz e Delroy Lindo, dall’altro Idris Elba, Regina King e LaKeith Stanfield. La regia è di Jeymes Samuel, che ha consegnato al film secondo la Bbc «un’esplosione ruggente, schizzi di sangue e rapine in banca, con una colonna sonora fra hip-hop, funk e reggae».

3. Belfast (11 novembre), film in bianco e nero secondo Branagh

Kenneth Branagh, il Poirot di Assassinio sull’Orient Express, è dietro la cinepresa di Belfast, film atteso nelle sale italiane per l’11 novembre, un giorno prima degli Stati Uniti. Come sottolinea la Bbc, si tratta per Branagh di un ritorno al cinema personale dopo le esperienze alla guida di grandi titoli come Thor e Jack Ryan. Il nuovo film, rigorosamente girato in bianco e nero, fa vedere la capitale nordirlandese attraverso gli occhi di un giovane della classe operaia alla fine degli Anni Sessanta. Fra i potenziali concorrenti per l’Oscar al miglior film, Belfast vanta un cast di stelle tra cui Jamie Dornan (Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio) e Judi Dench.

4. Red Notice (12 novembre), un trio di stelle per Netflix

Poco prima della metà del mese, il 12 novembre, sarà il turno di uno dei film più attesi dell’anno. Red Notice è infatti il palcoscenico perfetto per l’esordio su Netflix di Dwayne The Rock Johnson, che reciterà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il primo è l’agente dell’FBI John Hartley, costretto a collaborare con il più grande ladro d’arte della storia, Nolan Booth (Reynolds) per catturare la fuorilegge più ricercata al mondo, Sarah Black (Gadot). Come dichiarato dallo stesso The Rock, Red Notice è il film più costoso mai prodotto da Netflix dato che ha potuto contare su un budget di circa 200 milioni di dollari. Parte delle riprese si sarebbero dovute girare in Italia, ma la pandemia ha costretto la produzione a virare su altri paesi.

5. Encanto (24 novembre), il ritorno dei film Disney

Novembre porterà in seno anche il nuovo progetto Disney, Encanto. Il film di Byron Howard e Jared Bush (Zootropolis) segnerà la pietra miliare del 60esimo prodotto animato dei Walt Disney Animation Studios e racconterà la storia di una famiglia colombiana i cui componenti vantano poteri sovrumani. Tutti, ad eccezione della giovane Mirabel, protagonista della pellicola. Come ricorda la Bbc, si tratta di un’esaltazione della cultura sudamericana, un vero «omaggio alla tradizione letteraria del realismo magico». In fondo, però, Encanto è solo una storia di formazione di una giovane ragazza, che in originale ha la voce di Stephanie Beatriz, Rosa Diaz nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine.