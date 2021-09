Sono passati più di 20 anni, ma l’attesa è finita. Oggi 23 settembre (caso vuole sia lo numero di maglia usato da Michael Jordan il protagonista del primo Space Jam) esce al cinema il sequel Space Jam: New Legends (Space Jam: A New Legacy). La tecnica è la stessa usata nel 1996 con Air Jordan, un misto che combina attori in carne e ossa e personaggi di animazione. Questa volta però insieme ai Looney Tunes Bugs Bunny, Duffy Duck e così via ci sarà LeBron James.

Space Jam: New Legend, la trama

Quest’avventura è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto i genitori possano arrivare per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, il cestista farà di tutto per ritornare nella realtà insieme al figlio. Guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei Looney Tunes, dovrà vincere sul campo da basket contro i campioni dell’Intelligenza Artificiale. La sfida sarà Tunes contro Goons e la posta in gioco per LeBron sarà altissima: il legame con suo figlio.

Space Jam: New Legend, non solo LeBron come stella dell’NBA

King James è ovviamente il protagonista del film assieme a Bugs Bunny, Duffy Duck e soci, ma non è l’unica stella NBA ad aver preso parte al film. A comporre la Goon Squad, la squadra dei cattivi, ci sono anche Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, e le giocatrici WNBA Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

Space Jam: New Legend, il cast

Un cast di tutto rispetto dietro all’ambizioso progetto della Warner Bros. A partire dal candidato all’Oscar Don Cheadle, il cattivo della storia, Khris Davis, nei panni del manager di LeBron. Hanno preso parte al film pure Sonequa Martin-Green, che nella pellicola è la moglie del quattro volte campione di NBA, Cedric Joe, nel ruolo del figlio di LeBron, Jeff Bergman, che dà la voce a Bugs Bunny, e Zendaya, giovane attrice che doppia Lola Bunny. Inoltre, per la colonna sonora, è stato ingaggiato un altro pezzo da 90: Hans Zimmer, premio Oscar nel 1995 grazie alle musica de Il Re Leone.