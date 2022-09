Cinema in festa, Franceschini: «Film a 3,50 euro dal 18 al 22 settembre»

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Cinema in festa tenutasi nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato che dal 18 al 22 settembre 2022 sarà possibile accedere ad oltre duemila sale cinematografiche al prezzo di 3,50 euro.

Cinema a 3,50 euro dal 18 al 22 settembre 2022

É quanto prevede il progetto promosso da ANICA, ANEC e Fondazione David di Donatello in collaborazione col ministero. «I cinema sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica. É importante fare vivere le sale e Cinema in festa aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è qualcosa di unico e irrinunciabile che arricchisce le persone ma anche interi territori, quartieri e città», ha affermato Franceschini nel suo videomessaggio.

L’iniziativa, che consentirà l’accesso ad un prezzo ribassato alle sale che vi hanno aderito (consultabili sul sito https://www.cinemainfesta.it qualche giorno prima), è alla sua prima edizione ed è ispirata alla «Fête du Cinéma» francese. Oltre a questa ce ne saranno altre quattro, una per ogni anno fino al 2026, che prevedranno due appuntamenti annuali (a giugno e settembre) in cui il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali.

In arrivo ulteriori iniziative per promuovere il cinema

Nel corso del suo intervento, il Direttore Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura Nicola Borrelli ha ribadito come le sale non siano solo luoghi di visione ma anche presidii culturali che meritano di essere sostenuti con convinzione. «Una cosa che abbiamo sempre fatto e che, dato il momento particolare, faremo con ancora più forza il prossimo autunno. Oltre alle numerose azioni a sostegno del settore durante la pandemia, il MiC sta lavorando a ulteriori iniziative e Cinema in Festa fa da apripista», ha aggiunto.

Un impegno confermato anche dal Capo di Gabinetto del MiC Annalisa Cipollone, la quale ha evidenziato che per i cinema saranno previste nuove misure di sostegno (come il tax credit basato sui costi di funzionamento, che prevede delle aliquote per le piccole e medie imprese). Il governo ha inoltre stanziato un fondo di 10 milioni di euro per favorire la promozione della visione dei film in sala e, tramite il contributo delle associazioni, si valuterà nelle prossime settimane quali progetti mettere in campo.