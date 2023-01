Cinema, i film più attesi nel 2023

Cinema, quali sono i film da non perdere nel 2023? Fandango rivela in una recente indagine – condotta in base ai dati a propria disposizione con le prevendite dei biglietti del colosso americano – quali sono le pellicole più attese al cinema e da non perdere.

Cinema, quali sono i film in uscita nel 2023

Al primo posto c’è un film Marvel Guardiani della galassia Vol. 3. La pellicola uscirà nelle sale il 3 maggio, ma è già boom di prevendite. A seguire c’è un film Sony, Spider-man: across the Spider-Verse, che uscirà il primo giugno 2023 e che fa riferimento ai film come Morbius. Al terzo posto della classifica di gradimento nelle prevendite arriva un’altra pellicola Marvel Ant-Man and The wasp: Quantumania che, però, uscirà nelle sale il 15 febbraio. Al quarto posto c’è la quarta pellicola della saga di John Wick, dal titolo John Wick capitolo 4. La pellicola uscirà nelle sale il 23 marzo.

Quinto posto per Indiana Jones e la ruota del Destino che arriverà in estate. Segue un altro film di supereroi, questa volta dell’universo DC, Aquaman e il regno perduto che arriverà per Natale 2023. Al settimo posto è la volta di Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 che sarà nelle sale il 14 luglio.

I più attesi secondo un’indagine

The Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente è all’ottavo posto, con l’uscita prevista per il 17 novembre. Segue in nona posizione Creed III in uscita il 3 marzo e Super Mario Bros previsto per il 7 aprile. Wonka con Timotheè Chalamet, Dune 2 sempre con questo attore e Killers of the flower moon sono da considerare menzioni onorevoli di grande interesse per il pubblico.

Per i bambini, arriva il live action de La sirenetta. Tra gli altri film, si segnala il ritorno di Johnny Depp con jeanne Du Barry e Napoleon con Ridley Scott e Joaquin Phoenix.