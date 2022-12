Cinema, nel 2022 forte ripresa ma -48% di spettatori rispetto al pre Covid

Cinema nel 2022: i dati raccolti sugli spettatori da parte del Cinetel saranno presentati il prossimo 10 gennaio, ma alcuni numeri sono stati resi noti già ora. I cinema hanno incassato circa 306 milioni di euro, a fronte di 44,5 milioni di biglietti staccati. Il risultato mette il 2022 in netta superiorità rispetto al 2021, con un +81% di incassi e un +79% di presenze in sala.

Cinema, 44,5 milioni di biglietti venduti nel 2022: i dati sugli spettatori

L’assenza delle restrizioni legate alla pandemia, come l’uso delle mascherine nelle sale, riempie i cinema secondo i dati. Purtroppo, però, il quadro non è positivo se si prendono questi dati e si confrontano con il triennio pre pandemia, dal 2017 al 2019. Lo scenario che ne emerge è che nel periodo 2020-2022 c’è stato un -48% di incassi e un -51% di presenze, anche per via delle necessarie restrizioni per affrontare il Covid. Nei periodi di maggiore offerta di film nelle sale, cioè tra giugno e luglio, le perdite scendono rispettivamente al 14,3% in meno di incassi e al 17,3% di biglietti. Quali sono i film che hanno rappresentato i maggiori introiti per le sale cinematografiche?

Avatar 2: la via dell’acqua è al primo posto, seguito a ruota da Minions 2 e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Per le pellicole italiane, invece, i film di maggior successo sono stati La stranezza, Il grande giorno e Me Contro Te – Persi nel tempo. In generale, il cinema italiano ha incassato circa 60 milioni, con 9,3 milioni di spettatori.

Il quadro che emerge dai dati

Durante il periodo 2020-2022 sono stati ben 620 i nuovi film in uscita nelle sale, nella media rispetto al triennio precedente, quando i film in uscita erano stati circa 632. La pandemia non sembra quindi aver rallentato la produzione di nuove pellicole più di tanto nel lungo periodo.

Il cinema presenta dati di ripresa secondo Cinetel e il periodo delle Feste ha dato nuova linfa alle sale italiane.