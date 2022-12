Da Minions 2 a Bones and All, i 10 peggiori film del 2022

Il 2022 sta per concludersi ed è tempo, come ogni anno, dei bilanci. Anche sul meglio e il peggio del cinema. Mentre nelle sale impazza il successo di Avatar – La via dell’acqua, con incassi (circa 430 milioni di dollari al debutto) e recensioni da cult, c’è sempre il rovescio della medaglia. Negli ultimi 12 mesi, diversi film hanno deluso le aspettative, finendo agli ultimi posti delle classifiche di critica e botteghino. È il caso, secondo Variety, di Amsterdam di David O. Russell ma anche di Bones and All di Luca Guadagnino. Singolare la decisione di inserire anche Minions 2 – Come gru diventa cattivissimo, sequel della Universal Pictures da 1 miliardo al box office. Ecco i 10 flop più eclatanti dell’anno.

I 10 peggiori film del 2022 secondo i critici di Variety

1. Amsterdam, il flop con Christian Bale e Margot Robbie

Il maggiore flop dell’anno è Amsterdam, ultimo lavoro del regista di American Hustle David O. Russell. Il film con Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington ha incassato appena 31 milioni di dollari al box office internazionale. Un dato persino inferiore alle aspettative (circa 35 milioni), che conferma una perdita di 100 milioni. «Paralizzante, incoerente e capricciosamente fastidioso», per Variety ha una trama confusa e personaggi fini a se stessi. Conferme anche su Rotten Tomatoes con il 33 per cento di recensioni positive.

2. Minions 2 – Come gru diventa cattivissimo, criticato nonostante ottimi incassi

Fra i flop al cinema del 2022 c’è, contrariamente a quanto si potesse pensare prima dell’uscita, Minions 2 – Come gru diventa cattivissimo. Per Variety si tratta di un film che non aggiunge nulla di nuovo rispetto al suo prequel e ai tre capitoli di Cattivissimo Me. La trama è scontata, tanto che lo spettatore conosce già il finale prima di sedersi in sala. Eppure gli incassi hanno premiato Illumination e Universal. Quasi 1 miliardo al box office mondiale e 14 milioni in Italia, secondo i dati Box Office Mojo e Cinetel.

3. Bones and All, tra i flop anche l’ultima opera di Guadagnino

Dopo i successi di Chiamami col tuo nome e Suspiria, Luca Guadagnino deve fare i conti con il flop nel 2022 del suo Bones and All. Eppure alla Mostra del Cinema di Venezia erano giunti una standing ovation da 10 minuti e il Leone d’argento. Per Variety presenta però una narrazione lenta e senza sbocchi, tanto che le ossa del protagonista Timothée Chalamet sono «nude quasi quanto la sceneggiatura». Probabilmente ha influito il risultato al botteghino, dato che il film di Guadagnino si è fermato a 13.4 milioni di incassi.

4. Firestarter, una versione peggiore dell’originale

Il 2022 ha visto il ritorno al cinema dei romanzi di Stephen King grazie a Firestarter di Keith Thomas Brown. Per Variety si tratta di un film persino peggiore dell’originale del 1984, uscito in Italia con il titolo Fenomeni paranormali incontrollabili. La trama, che si concentra su una giovane ragazzina con enormi problemi nel gestire la rabbia, «esplode in enormi vampate, anche se il film non prende mai fuoco». I soli 13 milioni di incassi non sono nulla a confronto del misero 10 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

5. Tremila anni di attesa, il film con Idris Elba ancora inedito in Italia

Nonostante l’ottima risposta al Festival di Cannes, Variety ha bocciato anche Tremila anni di attesa. L’ultimo film di George Miller, già dietro la macchina da presa di Mad Max, non convince poiché troppo pesante e «faticoso da sopportare». La trama ruota attorno a un’accademica dedita solo al lavoro che un giorno si imbatte in uno spirito in grado di esaudirle i suoi desideri. Ancora inedito in Italia, ha totalizzato poco meno di 20 milioni al botteghino globale.

6. Blonde, il biopic su Marilyn Monroe piatto e ingeneroso

Criticato già al momento della sua uscita su Netflix per via del cast, Blonde non ha convinto nemmeno gli esperti di Variety. Il biopic su Marilyn Monroe tratto dal libro di Joyce Carol Oates dipinge superficialmente una star che nel corso della sua vita è stata molto più che la vittima che invece appare nella pellicola. Nonostante la buona prova della protagonista Ana De Armas – «accento a parte», sottolinea l’articolo – consegna agli spettatori una Monroe ben diversa dalla realtà. Su Rotten Tomatoes presenta il 48 per cento di recensioni positive.

7. BigBug, la commedia flop che non diverte mai

Restando su Netflix, un altro flop del 2022 è BigBug, commedia di fantascienza per la regia di Jean-Pierre Jeunet. L’autore di Il favoloso mondo di Amélie ha però ormai perso da tempo il suo estro, tanto che per Variety «vive ancora di un grande nome». La sua carriera gli ha fatto ottenere il via libera per realizzare una commedia ambientata nella Francia del 2050 dove si scatena una rivolta dei robot contro gli umani. Una narrazione già sentita che non aggiunge nulla di originale.

8. Nella bolla, la meta-narrazione ambientata durante la pandemia

Un film che racconta la realizzazione di un altro film durante la pandemia da Covid-19. Questo il succo di The Bubble, disponibile in Italia su Netflix con il titolo di Nella bolla. Con protagonista Karen Gillan, segue una troupe hollywoodiana intenta a girare il fittizio Cliff Beasts 6, film sui dinosauri che ricorda la saga di Jurassic World. Una vera e propria meta-narrazione che non ha convinto nessuno, come dimostra il 21 per cento di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes.

9. Spiderhead, il flop del regista di Top Gun: Maverick

Il 2022 di John Kosinski non ha avuto mezze misure. Il regista ha toccato il cielo con un dito grazie a Top Gun: Maverick, film con Tom Cruise fra le migliori sorprese dell’anno. Al contempo, è fragorosamente caduto con il suo Spiderhead con Chris Hemsworth, disponibile su Netflix. Il film si concentra su due detenuti in un carcere di massima sicurezza alla mercé di uno scienziato pazzo che sperimenta droghe su di loro.

10. Secret Team: 355, il flop con un cast stellare al femminile

Ultimo flop, ma non in ordine di classifica, è Secret Team: 355, film di Simon Kinberg con Jessica Chastain, Penelope Cruz e Diane Kruger. Già regista del discusso X-Men Dark Phoenix, il cineasta per Variety è riuscito nel difficile compito di «far sembrare sciocco un cast da premio Oscar». La trama risulta piatta e assai poco originale, fondandosi sui classici chiché dei film di spionaggio. Sceneggiatore di successo per Sherlock Holmes, Deadpool e Assassinio sul Nilo, è forse il caso che abbandoni la regia.