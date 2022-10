Cina, finito il XX Congresso del Partito Comunista

Il presidente Xi Jinping ha chiuso i lavori del XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, che avevano preso il via il 16 ottobre. Quattro dei sette membri del Comitato permanente del Politburo uscente sono stati esclusi dal nuovo Comitato centrale del Partito comunista cinese: Li Keqiang, Li Zhanshu, Han Zheng e Wang Yang. Quest’ultimo era considerato alla vigilia uno dei possibili candidati a raccogliere la premiership nel nuovo quinquennio.

Gli esclusi dal Comitato permanente del Politburo

Il XX Congresso del Pcc, chiuso dalle note dell’Internazionale suonata dalla banda militare, hanno portato dunque a due grosse sorprese per quanto riguarda il Comitato permanente del Politburo: Li Keqiang è l’attuale primo ministro ed era data per certa la sua permanenza, ma ha pagato qualche frizione di troppo con Xi, di cui non ha apprezzato le politiche anti-Covid. Fatto fuori anche Wang Yang, che almeno prima del Congresso puntava a diventare il prossimo premier della Cina. Erano invece davvero scontati gli addii di Li Zhanshu e Han Zheng, per raggiunti limiti di età. Il primo 72 anni, è il presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, mentre il secondo, 68 anni è vicepremier: solo chi ha età pari o inferiore a 67 anni può essere promosso o rimanere ai vertici del Pcc. I due nuovi membri che li sostituiranno saranno scelti domani dai 25 del Politburo.

Xi, adesso il terzo mandato è a un passo

L’eccezione che conferma la regola è Xi Jinping, 69 anni e nessuna intenzione di andare in pensione, sempre più vicino a un inedito terzo mandato da presidente. Durante il Congresso, il Pcc ha modificato la sua Costituzione, consolidando lo status di Xi come «nucleo», come risultato dell’approvazione di un emendamento comprensivo dei cosiddetti “due stabili” e delle “due salvaguardie”. Si tratta di misure, in base al comunicato finale diffuso, volte a cementare lo status centrale di Xi e il ruolo guida del suo pensiero politico all’interno del Partito Comunista Cinese. A confermarlo anche un fuoriprogramma che certo non è passato inosservato: a un certo punto c’è stato allontanamento forzato dell’ex presidente Hu Jintao dalla riunione. L’ex presidente cinese, 79 anni, è stato portato fuori dalla sala durante i lavori, si era seduto appena accanto a Xi Jinping.