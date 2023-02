La Cina annuncia la vittoria sul Covid: «Tasso di mortalità più basso del mondo»

Pechino è sicura: la Cina ha vinto la lotta contro il Covid. Le autorità sanitarie europee e statunitensi continuano ad accusare il governo cinese di aver sottostimato i numeri di contagiati e deceduti durante la pandemia. Ma per il Comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese, presieduto dal leader di Pechino Xi Jinping, non ci sono dubbi sul fatto che sia stato raggiunto il traguardo. «La Cina», sostengono i vertici del comitato, «ha ottenuto una grande e decisiva vittoria nella campagna di prevenzione e controllo del Covid-19 a partire dal novembre del 2022».

Il Comitato rivendica il tasso di mortalità «più basso del mondo»

I vertici del Comitato continuano: «La pratica ha dimostrato che il comitato è stato corretto nella sua valutazione della pandemia, nelle sue decisioni e negli adeguamenti strategici». E poi insistono, parlando del tasso di mortalità «più basso del mondo»: «La Cina ha creato un miracolo nella storia umana, in cui una nazione altamente popolosa ha superato con successo una pandemia grazie all’aggiustamento della politica di prevenzione e contenimento». Rispetto al passato, a inizio dicembre il governo ha completamente tolto le restrizioni e gli obblighi della strategia zero-Covid. Ma ancora oggi, a oltre tre anni dai primi casi, non esiste un bilancio ufficiale di positivi e decessi.

I numeri ufficiali: 83.150 morti tra dicembre e febbraio

Il Politburo ha diramato un bollettino secondo cui i pazienti curati sono stati circa 200 milioni, di cui almeno 800 mila era in condizioni gravi. Gli ospedali, invece, hanno segnalato tra inizio dicembre e metà febbraio 83.150 deceduti, numero nettamente inferiore ai guariti. Secondo gli esperti anche questo dato è sottostimato, vista l’ondata subita dalla Cina e l’elevato numero di cittadini nel Paese. Basta pensare che nel conto dei morti non sono inseriti quelli in casa, ma solo i ricoverati. E pare che ad alcuni medici, secondo media stranieri, sia stato consigliato di non inserire il Covid tra le cause del decesso.