Cina, tamponi per 14 milioni di abitanti dopo 20 casi di positività

La città cinese di Tianjin ha iniziato a fare i tamponi a tutti i suoi 14 milioni di abitanti: il provvedimento è stato adottato dopo la scoperta di 20 casi di positività al Covid, di cui due della variante Omicron. L’obiettivo è portare a termine il test di massa entro due giorni, così da isolare al più presto i cittadini contagiati. Nel frattempo, la popolazione residente di Tianjin è stata invitata a restare a casa e a sottoporsi ai test molecolari comunitari.

Cina, preoccupazione per le Olimpiadi invernali

Finché non risulteranno risulteranno negativi al tampone, i residenti di Tianjin non riceveranno il codice Qr di negatività, una sorte di Green Pass che permette di usare i mezzi pubblici, così come di entrare in negozi e locali. Tutto questo in ossequio alla politica di tolleranza zero adottata dalla Cina in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, che iniziano il 4 febbraio. Tianjin è piuttosto vicina alla capitale della Repubblica Popolare Cinese, 150 chilometri rapidamente percorribili grazie a una ferrovia ad alta velocità. Ma provvedimenti analoghi, e altri ancora più restrittivi, sono stati adottati negli ultimi tempi anche per centri ben più distanti.

Cina, Xi’an e Yuzhou ancora in lockdown

In Cina restano per il momento in lockdown le città di Xi’an (mille chilometri da Pechino), nella provincia dello Shaanxi, e di Yuzhou (750), nell’Henan, mentre viene sottoposta a tamponi di massa anche la popolazione di Zhengzhou (700), anch’essa nella provincia di Henan. A Yuzhou, in particolare, sono oltre un milione le persone chiuse in casa per evitare di essere contagiate: la causa scatenante di questa decisione governativa è stata la scoperta di tre casi di positività in città, tutti asintomatici. Drammatici invece i racconti che arrivano da Xi’an, i cui 13 milioni di abitanti, confinati tra le mura domestiche dal 23 dicembre, per mangiare sono ormai costretti al baratto. In Cina, con il Covid non si scherza: avevano poi fatto il giro del mondo le immagini di quattro persone messe alla gogna per aver violato le leggi anti-pandemia a Jingxi, nella provincia di Guangxi.