Pechino agli Stati Uniti: «Ogni ostacolo alla riunificazione di Taiwan alla Cina fallirà»

Pechino ha avvertito Washington e Taipei che «ogni ostacolo alla riunificazione di Taiwan alla Cina è destinato a fallire» e che l’esercito cinese è addestrato per «distruggere risolutamente ogni forma di separatismo e le interferenze straniere» nella questione dell’isola su cui Pechino rivendica la sovranità. Nuovo capitolo della crisi dello Stretto di Formosa, condita da minacce per niente velate da parte della Repubblica Popolare. Il messaggio arriva dopo lancio di nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan, all’indomani dell’arrivo a sorpresa a Taipei di una delegazione di cinque membri del Congresso Usa.

La Cina vuole «distruggere qualsiasi forma di separatismo»

L’esercito, aggiunge la nota del ministero degli Esteri diffusa dai media cinesi, ha continuato ad addestrarsi e a prepararsi alla guerra, a difendere risolutamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, con l’obiettivo di «distruggere risolutamente qualsiasi forma di separatismo» da parte di Taiwan, così come i tentativi di interferenza straniera. «Alcuni politici negli Stati Uniti sono all’unisono con le forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan e cercano di sfidare il principio dell’unica Cina: sono destinati al fallimento». Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esorta gli Stati Uniti a «gestire la questione di Taiwan in modo prudente e corretto e a smettere di andare sempre più lungo la strada sbagliata di falsificare, svuotare e distorcere il principio dell’unica Cina», che per Pechino comporta la sovranità sull’isola.

L’arrivo a sorpresa della delegazione del Congresso Usa a Taipei

A pochi giorni dalle manovre militari cinesi in risposta alla visita di Nancy Pelosi, una delegazione del Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto a sorpresa Taiwan. Il gruppo è composto da quattro deputati e dal senatore democratico del Massachussets Ed Markey: l’obiettivo della delegazione è discutere il rafforzamento delle relazioni politiche e commerciali con l’isola, che la Cina considera parte del proprio territorio nazionale. Nell’agenda dei colloqui anche la sicurezza regionale e il cambiamento climatico. I cinque hanno incontrato tra gli altri il presidente Tsai Ing’wen e il ministro degli esteri Joseph Wu.