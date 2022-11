Taiwan, come la Cina vuole usare il cavallo di Troia del Kuomintang

La Cina utilizzerà tutti i mezzi possibili, all’occorrenza anche la forza nell’ipotesi più estrema, per completare la riunificazione con Taiwan. Il 16 ottobre Xi Jinping, in occasione del XX Congresso del Partito comunista cinese (Pcc), ha detto che «le ruote della storia stanno marciando verso la riunificazione e il ringiovanimento della grande nazione cinese. La completa riunificazione deve essere realizzata e può essere senza dubbio raggiunta». In quello stesso giorno, il presidente cinese precisava di essersi riferito «unicamente alle forze esterne e ai pochi separatisti che vogliono l’indipendenza» dell’isola e che «in nessun modo si intende prendere di mira i nostri compatrioti di Taiwan», verso i quali, proseguiva Xi, «abbiamo sempre mostrato rispetto e attenzione, lavorando per il reciproco beneficio».

Chi sono questi «compatrioti di Taiwan»? I conservatori del Kuomintang

Vale dunque la pena accendere i riflettori sui «compatrioti di Taiwan». Un concetto, questo, che potrebbe essere un riferimento, nemmeno troppo velato, ai nazionalisti taiwanesi del partito conservatore del Kuomintang (Kmt), più volte accusati di essere filocinesi. E non è un caso che Xi abbia parlato di Hong Kong, esaltando l’efficiente modus operandi adottato nell’ex colonia britannica per silenziare le proteste, far passare la controversa legge sull’estradizione e legare definitivamente la città alla Cina continentale. Il tutto senza muovere un soldato né sparare un solo proiettile. Nel caso hongkonghese, infatti, Pechino si è limitata a puntare sui «compatrioti cinesi» incarnati dalla figura di Carrie Lam, capo dell’esecutivo locale dal luglio 2017 al giugno 2022, nonché fedele al Partito comunista cinese. Certo, usare la stessa strategia a Taiwan, affidandosi indirettamente all’azione del Kmt, equivale a intraprendere una strada decisamente più in salita rispetto al percorso battuto a Hong Kong. Se non altro a causa della situazione politica taiwanese, contraddistinta da una corsa democratica tra più soggetti, dal Partito progressista democratico (Ppd), attualmente al governo, al citato Kmt.

Credono in “una sola Cina”, a differenza del Ppd che abbraccia la “teoria dei due Stati”

Il Kmt, come detto, si porta dietro un’etichetta filocinese. Questo partito, infatti, sostiene la “One China Policy”, la politica secondo cui esiste una sola Cina (dalla prospettiva di Taiwan: quella nazionalista controllata dai taiwanesi), nonché l’unificazione con la Repubblica popolare cinese, seppur risultando anti comunista e partendo da un punto di vista ben distante da quello del Pcc cinese. Sul fronte opposto troviamo il Ppd, che abbraccia la “teoria dei due Stati” con l’intenzione di conseguire il riconoscimento della Repubblica di Taiwan come Stato indipendente dalla Cina comunista. Detto altrimenti, il Kmt è favorevole al dialogo con Pechino e sostiene che, adottando la prospettiva del Ppd, Taipei rischierebbe di entrare in guerra. L’attuale presidente del Kmt, Johnny Chiang, ha ricalibrato la posizione del partito nel tentativo di rosicchiare consensi ai rivali progressisti. Chiang, per esempio, ha respinto categoricamente l’eventualità di una futura unificazione con la Cina secondo il modello “un Paese, due sistemi”, lo stesso adottato dai cinesi per Hong Kong. Eppure dentro e attorno al Kmt gravitano personaggi assai meno preoccupati di apparire filocinesi agli occhi dell’opinione pubblica. Citiamo Cho Pu Yuan, ex magistrato che ha accusato l’amministrazione Tsai di voler cambiare lo status quo dei rapporti Taiwan-Cina senza avere il mandato del popolo – lo stesso Cho che, in lizza per assumere la presidenza del Kmt, aveva annunciato di voler invitare Xi a Taipei – e Chang Ya Chung, da sempre favorevole all’unificazione «con caratteristiche taiwanesi».

Elezioni amministrative il 26 novembre: in gioco ci sono seggi e città

Il Kmt sostiene il cosiddetto Consenso del 1992 in base al quale la Repubblica popolare cinese e Taiwan concordano sull’esistenza di una sola Cina, anche se ciascuna parte può definirla in modo differente. Ed è proprio affidandosi a questa politica che i nazionalisti taiwanesi hanno portato avanti le loro politiche con Pechino, stipulando anche accordi su molteplici questioni – commercio in primis – con il governo comunista. Ebbene, il Kuomintang riproporrà queste stesse idee – seppur più annacquate in virtù delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Cina e Taiwan – per provare a ottenere un buon risultato in vista delle imminenti elezioni amministrative dell’isola, in calendario il 26 novembre. In quel giorno gli elettori di 22 città e contee di Taiwan voteranno per il sindaco/magistrato di contea, i membri del consiglio comunale e infine per un referendum sull’opportunità o meno di modificare l’età legale per votare a 18 anni. Il Partito democratico progressista vuole ampliare i sette seggi che detiene attualmente, mentre il Kmt spera di mantenere i 14 che ha e conquistare un’altra delle sei città più grandi di Taiwan che ospitano quasi il 70 per cento della popolazione del Paese.

Il futuro dell’isola: Pechino potrebbe farsi ingolosire, soprattutto in vista del 2024

Ad aggiungere imprevedibilità alle elezioni di quest’anno troviamo un terzo partito, il Taiwan People’s Party (Tpp), fondato dal sindaco uscente di Taipei Ko Wen Je nel 2019. Questo è un aspetto da non sottovalutare, visto che le votazioni del sindaco e del magistrato di contea vengono condotte utilizzando il cosiddetto sistema First Past the Post. Detto altrimenti, per vincere il candidato deve ottenere più voti degli altri sfidanti. A Taipei, in particolare, la situazione è delicata. Ci sono tre candidati sindaci: Chen Shi Chung del Ppd, Chiang Wan An del Kmt e Huang Shan Ahan, che si candida come terzo incomodo e che prenderà voti sia dal Ppd sia dal Kmt. Chiang, il pronipote dell’ex leader di Taiwan Chiang Kai Shek, guida i sondaggi (probabile vincitore dato intorno al 37,8 per cento dei consensi). L’esito delle votazioni avrà inevitabilmente un impatto sul futuro della politica di Taiwan, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Nel caso in cui il Kmt dovesse fare incetta di vittorie, allora lo scenario potrebbe ingolosire la Cina. Soprattutto in vista del 2024, quando scatteranno le elezioni generali che potrebbero rimettere in pista i nazionalisti. Per la gioia della Cina, desiderosa di riprendere il filo del discorso con il Kuomintang. E, chissà, di emulare in grande l’approccio impiegato a Hong Kong sfruttando i compatrioti taiwanesi per collegare la provincia ribelle a Pechino.