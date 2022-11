Cina, soccorsi in ritardo per il lockdown: morto un bimbo di 3 anni

«Il suo decesso indirettamente legato alle politiche di ‘tolleranza zero’». Così il padre di un bimbo di 3 anni commenta la vicenda in Cina, dove i soccorsi in ritardo per via del lockdown non sarebbero arrivati in tempo per salvarlo. Il piccolo non ce l’ha fatta. È una delle tante vittime innocenti legati alla legge di «tolleranza zero» contro il Covid. I fatti si sono svolti a Lanzhou, nel nord-ovest del Paese.

Cina, soccorsi in ritardo per lockdown: «tolleranza zero»

La città era in lockdown e i soccorsi hanno avuto molta difficoltà ad arrivare. Questo tempo perso si sarebbe rivelato fatale per la morte del piccolo. Il padre ha scritto il suo sfogo di dolore sui social ed è stato condiviso talmente tante volte che la polizia locale ha dovuto rendere noto un comunicato di scuse per la famiglia in merito all’accaduto. Le piccole vittime sarebbero tantissime. Infatti, i soccorsi arriverebbero in ritardo per via delle restrizioni e per il fatto che, per questa politica, nessuno può entrare né uscire: nemmeno i soccorsi.

L’uomo si è anche lamentato di non aver potuto lasciare casa sua per vedere il figlio un’ultima volta. Gli abitanti hanno mostrato la loro rabbia sui social. Lo scorso 19 settembre, 27 persone erano morte per via di un incidente dove era coinvolto il bus dove si trovavano. Il mezzo che si era ribaltato era diretto a un centro di quarantena. L’incidente era costato la vita alle persone trasportate.

Le scuse della polizia

«Noi accettiamo con sincerità le critiche come anche il controllo dei media e degli internauti per impedire che incidenti del genere si riproducano» si legge nel comunicato della polizia locale pubblicato per scusarsi per la morte del piccolo.

Un’altra morte eccellente aveva riguardato un ragazzo di 14 anni, che non aveva ricevuto cure mediche perché costretto in casa in un lockdown. Anche in questo caso, l’assenza di cure aveva causato la morte dell’adolescente.