La Cina prepara un nuovo sistema di sorveglianza per monitorare i giornalisti, ma anche studenti e donne provenienti dall’estero. Sfruttando il riconoscimento facciale di 3000 telecamere di servizio, intende garantire alle autorità del Paese un maggiore controllo sulle persone, con l’obiettivo di rilevare gli individui che «potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale». A definire il grado di pericolosità saranno i colori, una sorta di semaforo, rosso per i più preoccupanti, verde per quelli ritenuti innocui.

La Cina inserirà i dati personali in biblioteche tematiche

Come riporta la Bbc, al momento il sistema è previsto solo per la provincia dell’Henan, area centrale fra le più popolose del Paese. A scoprire i documenti, risalenti allo scorso 29 luglio, è stata Ipvm, società di sorveglianza americana con sede negli Stati Uniti. «Proposta preliminare è classificare i principali giornalisti in tre livelli», si legge nelle 200 pagine dei file. «In rosso saranno contrassegnate le persone di maggiore preoccupazione per la sicurezza nazionale, in giallo quelle di interesse generale e in verde quelle ritenute non dannose». Come riporta il Guardian, le persone sospette saranno poi pedinate, controllate e trattate in base alla loro categoria di rischio.

EXCLUSIVE: Security officials in one of China's largest provinces have commissioned a surveillance system they want to use to track journalists and international students among other 'suspicious people', documents reviewed by @Reuters show https://t.co/UGoRnJdpuT 1/6 — Reuters (@Reuters) November 29, 2021

I dati di ogni operatore dei media, inseriti in banche dati, si collegheranno facilmente con le telecamere della provincia. Sfruttando il riconoscimento facciale, individueranno immediatamente un individuo ritenuto pericoloso e lo segnaleranno alle autorità. Un’attenzione particolare verrà riservata a coloro che fanno uso di occhiali da sole o maschere protettive. Immediata la reazione dell’organizzazione internazionale Human Rights Watch, che ha sottolineato alla Bbc come il governo cinese non abbia bisogno di ulteriori misure per rintracciare le persone.

Non solo giornalisti, anche studenti e donne straniere

Al centro dell’attenzione della Cina non ci sono però solo i media. Il sistema di sorveglianza intende fare attenzione anche a studenti e donne provenienti dall’estero. Per i primi si adopererà una classificazione simile a quella riservata ai cronisti, settata su tre livelli, ma impostata sul loro rendimento scolastico o accademico. Avremo alunni eccellenti, individui generici e personaggi chiave. Le scuole offriranno al governo accesso ai dati di frequenza quotidiana, risultati degli esami, rispetto della disciplina e luogo di provenienza. Tali dati potranno giungere da ogni dispositivo, dal telefono cellulare ai social media, passando per i dettagli dell’auto, i soggiorni in hotel, i biglietti per i viaggi e le fotografie. Per quanto riguarda le donne, sotto la lente d’ingrandimento finiranno specialmente coloro che giungono dall’estero in cerca di un lavoro.

We are proud to work with Reuters to expose this, our in-depth reporting is forthcoming later this morning US time https://t.co/l3T01onb6g — IPVM (@ipvideo) November 29, 2021

«L’architettura di sorveglianza in Cina resta in parte incompresa», ha detto alla Reuters Donald Maye, capo delle operazioni di Ipvm. «Questi documenti illustrano il primo caso noto di sicurezza personalizzata della Repubblica Popolare per la soppressione statale dei giornalisti». Per la realizzazione del progetto è stata chiamata NeuSoft, multinazionale hi-tech con sede a Shenyang che ha firmato un contratto da 5 milioni di yuan (circa 782 mila dollari). Sebbene i documenti parlino di due mesi di lavoro, non è ancora chiaro se il sistema sia già in funzione. Contattata dalla Bbc per un commento, la società non ha infatti ancora risposto.