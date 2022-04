La Cina ha inviato aerei e missili terra-aria alla Serbia

Sei aerei da trasporto cinesi Y-20 sono atterrati nelle scorse ore a Belgrado per consegnare alla Serbia «forniture militari regolari». Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, che specificato che si trattava di un’operazione già concordata. «Non ha nulla a che fare con l’attuale situazione», ha specificato riferendosi al conflitto tra Russia e Ucraina. C’erano state forti speculazioni sull’arrivo di questi aerei dalla Cina, con molte teorie, poi confermate dallo Stato cinese. Ad essere stati trasportati sono missili terra-aria HQ-22.

Dalla Cina alla Serbia: consegnati missili HQ-22

Il carico di missili terra-aria HQ-22 è arrivato a destinazione sabato scorso. Non è stato un volo passato inosservato, quello dei sei Y-20 partiti dalla Cina. La tratta per raggiungere Belgrado, infatti, ha previsto il passaggio sui cieli di Turchia e Bulgaria, due Paesi Nato, prima dell’arrivo all’aeroporto civile Nikola Tesla. La Serbia ha ordinato i missili negli scorsi anni, nonostante gli Stati Uniti avessero scoraggiato l’acquisto già nel 2020. Il Paese serbo ha forti legami con la Russia e per questo in tanti avevano storto il naso per l’arrivo dei nuovi armamenti, in un periodo tanto delicato a livello internazionale come quello odierno.

La Serbia è il primo Paese in Europa ad avere armi cinesi

Con l’arrivo dei missili dalla Cina, la Serbia diventa il primo Stato sul territorio europeo ad avere armi cinesi. I terra-aria HQ-22 hanno una gittata inferiore rispetto agli americani Patriot o agli S-300 russi, ma vengono paragonati per danni e tipologia. L’Associated Press ha tentato di avere risposte dal ministero della Difesa, senza ricevere risposta. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, invece, già sabato ha annunciato che tra martedì e mercoledì annuncerà e mostrerà alcune novità di cui l’esercito è «orgoglioso». La Serbia ad oggi non sostiene le sanzioni internazionali contro Mosca, pur condannando l’aggressione votando favorevolmente le risoluzioni Onu.