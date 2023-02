Scoperto in Cina il water con sciacquone più antico di sempre: ha oltre 2 mila anni

Nel XVI secolo, il cortigiano britannico John Harington installò un gabinetto con sciacquone per la regina Elisabetta I. Gli storici per decenni hanno pensato si trattasse del primo caso nella storia, tuttavia una nuova scoperta in Cina potrebbe sovvertire ogni teoria. Gli archeologi dell’Accademia delle scienze sociali hanno infatti portato alla luce quello che sembra essere un water con sistema di scarico risalente a 2.400 anni fa. Lo riferisce China Daily, che ha annunciato il ritrovamento come uno dei più significativi degli ultimi anni per comprendere abitudini e usanze dei popoli del passato. Ulteriori ricerche proveranno a capire dieta e cibi principali.

Datazione e caratteristiche del water con sciacquone scoperto in Cina

La notizia arriva dal sito archeologico di Yueyang, nella città della Cina centrale Xi’an. Qui dalla scorsa estate l’Accademia cinese delle scienze sociali è al lavoro per lo scavo di un antico palazzo, risalente all’epoca degli Regni Combattenti (circa V-III secolo a.C.). Fra i resti edili, è riapparso un water dell’epoca provvisto di sistema di scarico. Secondo gli esperti, il gabinetto si trovava all’interno dell’edificio mentre il tubo dello sciacquone conduceva molto probabilmente a una fossa all’aperto. Per il suo utilizzo, riservato a funzionari e ufficiali di alto rango fino alla dinastia Han (206 a.C. – 221 d.C.), la servitù versava acqua in modo da far defluire i rifiuti organici all’esterno. «Siamo di fronte a una prova concreta dell’importanza che gli antichi cinesi attribuivano ai servizi igienico-sanitari», ha detto a China Daily Liu Rui, direttore della missione. «È incredibile, abbiamo pochissimi riscontri di quell’epoca».

A manual flush toilet, dating back 2,400 years, has piqued the interest of archaeologists who are trying to find out what people ate during that time by analyzing soil samples collected from it. https://t.co/oO1CnPDoRy — China Daily (@ChinaDaily) February 15, 2023

La scoperta delle rovine di Yueyang risale agli Anni 80. Si pensa che la città fosse l’antica capitale dello stato di Qin, grande protagonista della storia cinese. Successivamente, divenne prima capitale della dinastia Han, che regnò in Cina fino agli inizi del terzo secolo dopo Cristo, quando iniziò il periodo dei Tre Regni. La recente scoperta consente non solo di conoscere i livelli di igiene dell’epoca, ma anche di comprendere le usanze dei popoli che abitavano l’Oriente. Il team di Rui proseguirà il lavoro di ricerca nello scavo nel corso dei prossimi mesi per recuperare alcuni campioni di suolo. L’obiettivo è infatti tentare di scoprire cosa si mangiava a quei tempi, dagli ingredienti principali delle pietanze alla dieta. Pur trattandosi del primo wc con sciacquone, il primo gabinetto ha invece origini molto più antiche. Vi sono tracce nel Palazzo di Cnosso dei greci e persino nella Scozia del Neolitico.

L’accesso ai servizi igienici rappresenta un problema ancora oggi

Come anticipato, il water con sciacquone rinvenuto in Cina era ad appannaggio esclusivo dell’alta società. I più poveri dovevano accontentarsi di sistemi meno puliti e avanzati per l’epoca. Ciò che sorprende, come sottolinea la Cnn, è che il problema risulta assai diffuso ancora oggi nelle aree rurali del Paese. Molte case delle zone più distanti dalle grandi città hanno sistemi di scarico antichi, che provocano malattie e cattivi odori. Per questo, già dal 2017, il presidente Xi Jinping aveva promesso una completa rivoluzione dei bagni con un incentivo alla modernizzazione. «Non si tratta di una questione di poco conto», aveva detto al People’s Daily il leader di Pechino. «Risulta necessario intervenire per rivitalizzare l’area rurale e migliorare la qualità della vita generale di chi vi abita».