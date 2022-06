Xi chiama Putin: «Serve soluzione adeguata e responsabile»

I rapporti tra Cina e Russia proseguono, con i due Paesi a scambiarsi non soltanto risorse economiche ma anche telefonate tra i leader. A renderlo pubblico è stata l’emittente statale cinese Cctv, che ha reso noto di un colloquio telefonico avuto nella mattinata di oggi, pomeriggio sia per Pechino sia per Mosca, in cui il leader cinese Xi Jinping ha discusso con Vladimir Putin. L’argomento? La guerra in Ucraina e il momento attuale vissuto a livello planetario dai due colossi, in rapporto anche all’Occidente. Una telefonata che si è concentrata anche sulla risoluzione del conflitto, con il presidente della Cina a chiedere una «soluzione adeguata in modo responsabile».

Xi a Putin: «Serve soluzione adeguata»

«Tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi in Ucraina in modo responsabile». Questa la frase centrale del colloquio telefonico avuto tra Xi Jinping e Vladimir Putin, riportata dal network statale cinese Cctv. Ancora una volta Pechino punterebbe a spingere, almeno formalmente, la Russia verso una risoluzione pacifica di un conflitto che ormai dura da quasi quattro mesi. Sulla vicenda la Cina si è sempre posta in maniera diversa rispetto al resto del mondo, «esprimendo giudizi in modo indipendente e promuovendo attivamente la pace nel mondo e la stabilità dell’ordine economico globale».

Il sostegno reciproco di Cina e Russia

Cctv ha poi rilanciato un’altra parte della conversazione telefonica avuta tra i due leader. Xi Jinping avrebbe sottolineato ancora una volta che la Cina è disposta «a continuare a sostenersi a vicenda su questioni riguardanti gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni come la sovranità e la sicurezza, a intensificare il coordinamento strategico tra i due Paesi e a rafforzare la comunicazione e il coordinamento nelle principali organizzazioni internazionali e regionali come Onu, Brics e Organizzazione per la cooperazione di Shanghai». La Russia, intanto, prosegue la propria invasione nei territori di Kyiv.