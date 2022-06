Cina: «Russia partner importante, non alleato»

La Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Pechino, nel corso del vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore. La Federazione Russa è un «partner importante», con cui però la Repubblica Popolare Cinese non ha alcuna «alleanza», ha specificato Wei Fenghe, aggiungendo che Pechino ha sostenuto i colloqui di pace, mostrando pieno scetticismo sull’efficacia delle sanzioni e opponendosi alla fornitura di armi anche a Kyiv.

Cina-Russia, a inizio febbraio l’incontro tra i leader

«Qual è la causa principale della crisi? Chi è la mente di tutto? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte», ha dichiarato in modo sibillino Wei Fenghe, senza articolare la posizione di Pechino. Una guerra «è l’ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina», ha detto il ministro della Difesa. «Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema». Poco prima dell’invasione dell’Ucraina, dopo un vertice a Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping avevano prodotto una dichiarazione congiunta in cui veniva sottolineata

l’intesa tra Pechino e Mosca, «senza limiti» e «aree proibite».

Cina-Russia, Pechino contro le sanzioni

Secondo Wei Fenghe, le sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia potrebbero «causare ancora più tensioni e peggiorare ulteriormente il problema». Pechino, che ha sempre sostenuto il dialogo tra Mosca e Kyiv, spera che Nato e Stati Uniti possano presto tenere colloqui con la Federazione Russa, per «creare le condizioni di un cessate il fuoco più rapido». Le dichiarazioni del ministro della Difesa cinese sono arrivate nello stesso giorno in cui il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso «pieno sostegno» a Putin e al popolo russo.