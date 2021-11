Cina, repliche di navi da guerra Usa filmate nel deserto

In mezzo al deserto di Taklamakan, nella regione dello Xinjiang, la Cina ha costruito repliche a grandezza naturale di navi da guerra americane schierate nel Pacifico. Nelle immagini scattate dalla società satellitare americana Maxar Technologies si riconoscono una struttura che riprende la forma di una portaerei, mentre un’altra segue i contorni di un cacciatorpediniere. Entrambi le imbarcazioni sono in dotazione alla Settima flotta Usa nel Pacifico occidentale, comprese le acque intorno a Taiwan. Probabilmente, sostengono fonti statunitensi, saranno utilizzate come bersagli di addestramento per il lancio di missili.

Copie di navi Usa filmate nel deserto, la Cina smentisce

«L’analisi della storia delle immagini satellitari mostra che la struttura a forma di portaerei è stata la prima ad essere costruita tra marzo e aprile 2019», afferma lo United States Naval Institute in un rapporto: «Il sito ha subito numerose ricostruzioni ed è stato in parte smantellato nel dicembre dello stesso anno per poi essere riportato in vita alla fine di settembre 2021; la struttura era sostanzialmente completa all’inizio di ottobre». Uno di questi modelli era montato su binari e, mentre alcuni sembravano bidimensionali, altri apparivano come più sofisticati. Nel documento dello USNI viene citata la AllSource Analysis, secondo cui l’area è stata utilizzata in passato per testare missili balistici. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha risposto di non essere a conoscenza della situazione.

Copie di navi Usa filmate nel deserto, la preoccupazione del Pentagono

Secondo un rapporto del Pentagono sull’esercito cinese pubblicato la scorsa settimana, Pechino sta attualmente lavorando a un grande sforzo per modernizzare le sue armi, con dispositivi in grado di neutralizzare le navi da guerra statunitensi in caso di conflitto regionale: tra essi il missile DF-21D con una gittata di oltre 1.500 chilometri. Capace, secondo il rapporto, di «effettuare attacchi di precisione a lungo raggio contro navi, comprese portaerei nel Pacifico occidentale, dalla Cina continentale». Secondo l’ammiraglio americano Philip Davidson, l’uso di questi missili durante le esercitazioni è «un messaggio inequivocabile inviato alle opinioni mondiali e regionali».