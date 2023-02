Cina, le proteste dei pensionati contro i tagli alla sanità a Wuhan

Migliaia di anziani sono scesi in piazza nelle città cinesi di Wuhan e Dalian, per protestare contro le riforme della sanità, che prevedono tagli alle spese mediche di cui i pensionati possono beneficiare attraverso il servizio sanitario pubblico. I cambiamenti, introdotti gradualmente dal 2021, arrivano mentre le finanze del governo locale languono, dopo anni di rigide e costose politiche zero-Covid.

A Wuhan la folla canta L’Internazionale: dito puntato contro il Partito Comunista Cinese

A Wuhan, città dove ha avuto origine la pandemia, una folla di manifestanti si è radunata davanti al parco Zhongshan, per protestare contro il taglio dell’indennità mensile per le prestazioni mediche, passata da 260 yuan (37 euro) ad appena 83 (11 euro). Nei video pubblicati sui social media si possono vedere momenti di tensione tra i manifestanti e le guardie, che cercavano di impedire l’ingresso nel parco. In altri, si sente la folla intonare L’Internazionale: un modo per accusare il Partito Comunista Cinese di aver tradito i principi su cui è fondato.

Anche a Dalian anziani di nuovo in strada, come una settimana fa

Una protesta separata, che comprendeva centinaia di pensionati, è stata organizzata anche all’esterno del municipio di Wuhan. Centinaia di persone si sono inoltre mobilitate 1.200 chilometri più a nord, a Dalian. Sempre nelle due città, esattamente per gli stessi motivi, migliaia di persone erano scese in piazza anche una settimana fa.

Secondo i post sui social media, diversi uffici pubblici erano insolitamente chiusi oggi. E in città sembrava esserci anche un aumento del numero di attività comunitarie organizzate per gli anziani. Alcuni residenti hanno affermato che agenti di sicurezza stavano impedendo loro di lasciare i loro edifici residenziali, adducendo «ragioni di assicurazione sanitaria pubblica». Pare che le autorità, una volta venute a conoscenza della protesta in arrivo, abbiano tentato di distogliere l’attenzione degli anziani o, direttamente, di impedire loro di scendere in strada.

I governi locali potrebbero soddisfare le richieste dei manifestanti

Come sottolineano gli analisti, le proteste nella metropoli Wuhan sono state esacerbate dal fatto che i suoi funzionari pubblici non sono stati toccati dai tagli. «I dipendenti pubblici e il personale delle istituzioni pubbliche hanno ancora diritto a un’assicurazione di assistenza medica sovvenzionata, in aggiunta al regime di assicurazione sanitaria dei dipendenti», ha affermato in una nota la società di consulenza sui rischi politici SinoInsider. «I quadri anziani e in pensione del Partito Comunista Cinese da tempo hanno accesso a trattamenti medici pagati con soldi pubblici, senza dover pagare l’assicurazione sanitaria di base». Piuttosto che impegnarsi in una disputa prolungata, ha aggiunto l’azienda, i governi locali potrebbero «compromettersi e soddisfare le richieste dei manifestanti». E, in effetti, appena dopo le proteste, il ministero delle Finanze ha annunciato misure volte a stimolare la spesa per l’edilizia abitativa e sbloccare i risparmi dei consumatori accumulati durante la pandemia. Gli annunci, riportati dai media statali, includono anche misure per aiutare gli anziani, migliorare i servizi di assistenza all’infanzia e incoraggiare le coppie ad avere più figli.