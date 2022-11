Cina, proteste in cantonese contro la politica zero-Covid

Prosegue in Cina la politica zero-Covid per il contenimento del coronavirus. Il governo di Pechino continua a imporre il lockdown a diverse città non appena si registrano focolai con poche decine di contagi. L’ultimo caso riguarda Guangzhou, la più grande metropoli della costa meridionale, dove 19 milioni di persone sono costrette in casa da giorni. Una situazione che, dopo due anni, inizia a diventare sempre più insostenibile. Per questo gli abitanti stanno protestando sui social, ideando un sistema capace di evitare la censura. Come sottolinea la Cnn, su Weibo sempre più utenti utilizzano la lingua cantonese. I difficili caratteri dal plurimo significato e le singolari regole grammaticali risultano difficili da comprendere per chi parla mandarino, tanto che i censori del governo non si accorgono di pesanti insulti sotto al loro naso. Un fenomeno che già nel 2019 consentì ai dissidenti di Hong Kong di far sentire la loro voce.

Perché in Cina si usa il cantonese per protestare contro il governo

Su Weibo, la versione cinese di Twitter, gli utenti utilizzano dunque il cantonese per protestare contro la politica zero-Covid del governo. Si tratta di una lingua originaria proprio della provincia del Guangdong dove sorge anche Guangzhou, fra le città oggi in lockdown. Sebbene la parlino milioni di persone in Cina meridionale, risulta di difficile comprensione per chi si serve del mandarino, idioma ufficiale del Paese, soprattutto nelle versioni gergali e scritte. Le due lingue condividono gran parte del vocabolario, ma molti termini gergali e imprecazioni di uso quotidiano del cantonese non hanno un corrispettivo mandarino, meno colloquiale e più formale. Il cantonese infatti si presta, grazie a caratteri difficili e particolari regole grammaticali, a plurime interpretazioni e giochi di parole.

Ancor più marcata invece la differenza nel parlato, dove il cantonese suona molto diverso dal mandarino. Ne risulta che dunque i funzionari che si occupano di censurare i post social antigovernativi hanno grandi difficoltà nell’interpretare i contenuti online. Per rendere ancora più criptico il loro linguaggio, i dissidenti hanno “romanizzato” la lingua, utilizzando l’alfabeto occidentale per replicare i termini. Ne risulta, come conferma la Cnn, la totale impossibilità di comprensione per chi in Cina parla solo mandarino. «Sembra che l’uso di forme di comunicazione simili possa eludere la censura per diverso tempo», ha detto Jean-Francois Dupré, assistente professore della Teluq University canadese. «Il fenomeno testimonia la mancanza di fiducia del regime e la sua crescente paranoia».

I precedenti con le proteste di Hong Kong nel 2019

Per questo abbondano in Rete insulti al governo anche molto coloriti. Alcuni post invitano Pechino e i suoi funzionari ad «andare all’inferno», mentre altri accusano le autorità di «sputare continuamente idiozie». Il tutto infarcito con una buona dose di parolacce rivolte al governo e ai familiari dei suoi esponenti. Eppure non è la prima volta che il cantonese funge da principale vettore di protesta. Già nel 2019 fu infatti vitale per le proteste antigovernative di Hong Kong, alimentate dal timore che Pechino stesse limitando autonomia e libertà di espressione. «Il cantonese ha dato un forte sapore locale alle proteste», ha detto ancora Dupré. Nacquero caratteri inediti, capaci di giocare sulle differenti combinazioni dei grafemi. Ad esempio, Hong Kong se letto in un altro senso significa «aggiungi olio», sorto a grido di battaglia.