Cina, finito il primo ponte sospeso a campata unica del mondo

In Cina sono ormai terminati i lavori del primo ponte sospeso a una torre e una campata del pianeta. Sorge nella provincia di Yunnan, dove da fine aprile – quando aprirà finalmente al traffico – ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza fra la vicina Yuxi e la prefettura autonoma di Chuxiong Yi.

Il nuovo ponte avrà ruolo chiave nella rete autostradale della Cina

Come riporta la Cnn il ponte, lungo quasi 800 metri (798 per l’esattezza), non è in grado di rivaleggiare con altre strutture ben più grandi sul pianeta. Tuttavia, grazie alla sua composizione e alle complesse tecniche di progettazione, si è guadagnato un importante record mondiale. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a campata e torre unica. Significa il viadotto è compreso tra due soli piloni, all’interno dei quali si estende la campata. Il ponte congiunge un versante della valle fluviale di Lvzhijiang a una parete montuosa da cui sbuca un tunnel. Anche l’ancoraggio è da record, il più ripido al mondo con i suoi 54 gradi di pendenza. «La differenza di altezza fra l’impalcato del ponte e il cantiere di assemblaggio è di 320 metri, pari a un palazzo di 100 piani», ha detto il project manager ai media cinesi, sottolineando le difficoltà delle operazioni.

Il ponte aprirà a fine aprile e collegherà due città fuori dai circuiti turistici tradizionali. Yuxi è infatti famosa principalmente per la produzione di tabacco, mentre Chuxiong Yi deve la fama al museo dei dinosauri da otto sale con reperti risalenti anche all’epoca Ming. Tuttavia, la scelta del luogo per innalzare la struttura non è casuale. Si tratta infatti di una sezione chiave della Yuchu Expressway, che fa parte della rete autostradale di Yunnan che si estende per 9 mila chilometri. Da qui è possibile raggiungere anche il confine con il Myanmar e l’autostrada che conduce a Guangzhou.

Dal ponte marino di 55 chilometri alla ferrovia fino in Laos, le infrastrutture cinesi da record

La nuova meraviglia di Yunnan è però solo l’ultima opera di grande ingegneria della Cina. Sempre in termini di ponti, il Paese del Dragone possiede il record per il ponte marino più lungo al mondo, ben 55 chilometri. Unisce le tre città di Hong Kong, Zhuhai e Macao e, a tre quarti del percorso, si inabissa in un tunnel subacqueo di 6,7 chilometri.

Lo scorso ottobre aveva invece visto la luce una nuova linea ferroviaria di oltre 1000 chilometri che giunge fino al Laos. Si tratta della prima rete internazionale di Pechino e attualmente collega 45 stazioni differenti fra i due Paesi, 20 delle quali per uso commerciale. Nel giugno 2021 aveva invece visto la luce l’imponente scalo internazionale di Chengdu Tianfu, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Situato a 50 chilometri dalla città di Chengu, sorge su un territorio di 710 mila metri quadrati ed ha avuto un costo di circa 11,7 miliardi di dollari.

