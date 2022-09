La Cina presenta all’Onu 4 proposte per la fine della guerra in Ucraina

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha lanciato delle proposte per risolvere pacificamente il conflitto in Ucraina. «La situazione in Ucraina mostra un trend in espansione e a lungo termine, con ricadute negative sempre più gravi, che la Cina non vuole vedere» secondo la Cina, per cui la priorità resta ora un cessate il fuoco. Il rappresentante cinese ha aggiunto: «(…) sosteniamo l’Ue e i principali Paesi europei a continuare a mediare attivamente e fare ogni sforzo per la pace».

Cina all’Onu, quali sono le proposte per la guerra in Ucraina

La Cina continuerà a seguire il suo modo di agire, ma non si ritiene alleato di Putin nella guerra, anzi. L’obiettivo della Cina è quello di trovare una soluzione pacifica tra i due Paesi. D’altra parte, Pechino non vede di buon occhio le sanzioni che sta avendo la Russia, il cui indebolimento potrebbe essere un problema internazionale.

«La Cina non starà a guardare né aggiungerà benzina sul fuoco, continuando a svolgere il proprio ruolo a modo suo» ha spiegato l’esponente di Pechino.

L’escalation delle armi nucleari

«I vari generali idioti in pensione non hanno bisogno di spaventarci parlando di un raid della Nato in Crimea» aveva dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. «Con i missili ipersonici la Russia è in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente» risponde alle parole di Joe Biden, che aveva informato la Russia circa eventuali conseguenze di un attacco russo con bombe atomiche.

In più, l’esponente russo ha parlato di un: «(…) referendum (dal 23 l 27 settembre) e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno accettati in Russia. La protezione di tutti i territori che avranno aderito sarà notevolmente rafforzata dalle forze armate russe. La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potrebbero essere utilizzate per tale protezione». Nel frattempo, l’Unione Europea si prepara a nuove sanzioni.