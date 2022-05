Cina, polemica sull’ombrello di Gucci e Adidas che non ripara dalla pioggia

In Cina tira una brutta aria per Gucci e Adidas. I due brand, infatti, sono finiti al centro di un polverone mediatico per uno dei pezzi della collaborazione disponibile a partire dal 7 giugno. Come riportato dalla BBC, a scatenare l’indignazione degli internauti è stato un ombrello che, venduto al ‘modico’ prezzo di 11100 yuan (circa 1563 euro), non riparerebbe dalla pioggia.

Perché l’ombrello di Gucci e Adidas ha fatto indignare il web

Interamente realizzato in Italia, manico in legno con G in bella vista e una stampa decorata con l’intreccio dei due loghi, secondo quanto si legge nella descrizione sul sito web, l’articolo, inizialmente classificato come un ombrello e, solo in un secondo momento identificato in altro modo (con un termine in mandarino dal significato ambiguo), non sarebbe impermeabile perché concepito come «un parasole o un accessorio». Spiegazione che, più che raffreddare gli animi dei detrattori, li ha esagitati perché incapaci di comprendere come aziende di quel calibro siano arrivate a proporre sul mercato un articolo non solo esageratamente dispendioso ma anche così poco funzionale.

Soltanto uno dei tanti commenti che hanno contribuito a rendere virali le immagini e, soprattutto, a far macinare oltre 140 milioni di visualizzazioni in una settimana a un hashtag nato ad hoc su Weibo, la piattaforma cinese di microblogging comunemente accostata a Twitter. «Si tratta solo di un grosso e inutile capriccio della moda», ha scritto un utente, immediatamente seguito da un altro che, con ironia, ha riflettuto su come non corra il rischio di spendere tutto il suo conto in banca per un investimento del genere: «fino a quando sarò povero, non riusciranno mai a convincermi a investire i miei soldi nell’acquisto di quest’ombrello». Ma c’è stato anche chi, pur storcendo il naso, ha provato a mettersi nei panni dei potenziali acquirenti, guardando all’appeal del prodotto per un determinato target: «Chi è abituato a fare sfoggio di beni costosi come status symbol non vede tutto questo come uno scandalo», hanno commentato in molti, «più che altro perché non guarda alla praticità come priorità».

Imagine buying a $1600 umbrella as a status symbol, discovering it doesn’t stop rain, then finding out it was never intended to work in the first place I’d rather get publicly swindled out of $1600 in a low level ponzi scheme than be seen holding a gucci umbrella https://t.co/HD5uXZf51N — DavidNwaba (@MiguelWilbon) May 18, 2022

Cosa (non) dicono le aziende

Mentre Gucci e Adidas non si sono espresse in merito tramite canali ufficiali, un portavoce del marchio toscano, in realtà, ha spiegato al magazine Caijing che le critiche sono state ingiustificate perché «l’ombrello non nasce per essere utilizzato per proteggersi dalle intemperie ma, dato il suo valore, vuole essere un pezzo da collezione o, al massimo, un elemento decorativo utile a completare il look».

Tra incassi da capogiro e boicottaggi in difesa del made in China

Negli ultimi tempi, la Cina è diventata uno dei mercati più fruttuosi per i brand del lusso. Soltanto nel 2021, ad esempio, le vendite sono cresciute del 36 per cento e, per i prossimi tre anni, Pechino sembra avere le carte in regola per diventare il più grosso hub commerciale del settore. Ma non è tutto oro quel che luccica. Oltre ad accumulare fatturati da record, infatti, le griffe occidentali si trovano spesso a fare i conti con retroscena poco piacevoli. Da un lato, la lotta all’eccesso guidata dal presidente Xi Jinping, che ha portato a un crollo delle azioni e inculcato nelle menti dei cittadini l’idea che maison come Gucci osteggino la campagna di uguaglianza e prosperità comune mandata avanti dal governo. Dall’altro, i numerosi tentativi di boicottaggio organizzati sull’onda del nazionalismo crescente e nati per favorire le produzioni locali.