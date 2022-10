Cina, a Pechino striscioni contro Xi Jinping

Xi Jinping ha dovuto fare i conti con una inaspettata contestazione. A tre giorni dal via al XX congresso del Partito comunista cinese, durante il quale verrà nuovamente incoronato per la terza volta. Tanto rara quanto breve, la protesta è stata portata avanti da un uomo che ha appeso due grandi striscioni su un ponte che sovrasta una grande strada di Pechino, incuriosendo i passanti. Immediate le foto e il tam tam social, sebbene le piattaforme cinesi come Weibo abbiano immediatamente rimosso i contenuti. Non è stato così, invece, su Twitter, dove è ancora possibile trovarli.

Gli striscioni contro i test Covid, il lockdown e le bugie

I due grandi striscioni lanciavano due messaggi duri ai cinesi. Il primo, il più grande, recitava: «Dite no al test Covid, sì al cibo. No al lockdown, sì alla libertà. No alle bugie, sì alla dignità. No alla rivoluzione culturale, sì alla riforma. No al grande leader, sì al voto. Non siate schiavi, siate cittadini». Il secondo, invece, «scioperate, rimuovete il dittatore e il traditore nazionale Xi Jinping». Non contento, l’autore del gesto ha poi dato fuoco a qualcosa dando vita a una importante colonna di fumo, forse per attirare l’attenzione. Immediato l’intervento della polizia, che ha intercettato l’uomo mentre urlava slogan ai cittadini con l’ausilio di un megafono.

Striscioni rimossi e post bloccati

L’agenzia di stampa Associated Press ha poi diffuso la notizia secondo cui gli striscioni sono già stati rimossi mentre segni di fuoco spento sono rimasti nel luogo in cui l’uomo ha appiccato l’incendio. Nessuno sa ancora chi sia il responsabile. La polizia ha poi iniziato a chiedere informazioni a passanti e negozianti, negando ai cronisti che fosse successo qualcosa. Weibo ha immediatamente bloccato tutti i post in cui si parlava della vicenda e alcuni utenti hanno avuto problemi anche con WeChat, dopo aver condiviso le foto dell’evento.