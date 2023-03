Cina, cadono vermi dal cielo a Pechino: ecco perché

Foto e video circolano in rete da diverse ore: Pechino è stata sommersa da una vera e propria pioggia di vermi, che hanno cosparso strade e automobili, piovendo addosso ai cittadini. In realtà sono diverse le spiegazioni scientifiche con cui si cerca di spiegare il fenomeno. Intanto i cittadini della capitale della Cina si muovono con ombrelli al seguito per tentare di scampare all’eventuale caduta di vermi. Ma sono davvero insetti? Una teoria vuole, infatti, che si tratti dei fiori del pioppo. Altri, invece, che siano proprio piccoli animali morti, trascinati lì da un tornado.

Dal tornado al disgelo: le prime teorie

La teoria del tornando porta la firma degli esperti dello Scientific Journal of the Mother Nature Network. Secondo questa ipotesi, è stato un tornando a portare i vermi sui cieli di Pechino, per un effetto trascinamento che li avrebbe spinti a distanza di chilometri dal vortice. Una teoria che convince tanti, ma ce ne sono anche altre. Sempre a livello scientifico, alcuni parlano del possibile effetto del disgelo. Il rialzo delle temperature con l’arrivo della primavera ormai alle porte, avrebbe portato i vermi a risvegliarsi. Emersi dal sottosuolo, quindi, sarebbero arrivati ovunque, su auto, strade e palazzi. Non la «fine del mondo», quindi, come tanti utenti Twitter avevano scritto.

Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino. pic.twitter.com/UCvD6HRS31 — Tina Stella 💚⚪♥️ (@puresoulfree) March 12, 2023

La teoria più seguita in Cina parla di fiori di pioppo

C’è inoltre chi parla di una terza e forse più appropriata teoria. In Cina sono certi che non si tratti di vermi ma di fiori di pioppo. Assomigliano ai bruchi e sarebbero dei germogli trascinati dall’aria. Crescono sugli alberi con una forma molto allungata e cilindrica, sbocciando solitamente tra fine febbraio e inizio marzo.

Pioggia di vermi in Norvegia nel 2015

La storia dei vermi, se confermata, sarebbe simile a quella vissuta dal biologo norvegese Karsten Erstad nel 2015, quando sciando si è imbattuto in migliaia di lombrichi. Un fatto straordinario, soprattutto perché i vermi, secondo lui, non potevano essere emersi dal sottosuolo visti i 50 cm di neve e le basse temperature. E un’altra storia simile risale al 2011, quando David Crichton, insegnante di educazione fisica, ha assistito a una pioggia di vermi insieme alla sua classe negli Scottish Borders. Un fatto ancora senza spiegazioni nonostante siano passati quasi 12 anni.