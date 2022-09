Cina, lockdown a Chengdu: 21 milioni di persone bloccate in casa

Cina, lockdown a Chengdu, centro principale del Sichuan. Ventuno milioni di persone non possono uscire di casa a seguito delle misure di contenimento di tolleranza zero contro il Covid. Infatti, in Cina, quando ci sono casi positivi, non vanno in lockdown solo i familiari o i colleghi del positivo, ma spesso interi quartieri. In questo caso, sarebbero 132 le persone positive, tra i funzionari. Così il lockdown si è esteso all’intero polo finanziario cinese, con una popolazione di 21 milioni. Per l’economia cinese è una seconda botta molto pesante, vista anche la situazione in peggioramento a Shenzhen e a Guangzhou.

Cina, lockdown a Chengdu, il polo finanziario

A dare la notizia in Cina sul nuovo lockdown – questa volta nella città di Chengdu – sono stati proprio i media ufficiali cinesi, che hanno insistito anche sugli effetti positivi della soluzione di tolleranza zero di Xi Jinping. Al momento, la popolazione cinese è di circa 1,4 miliardi di abitanti.

Entro domenica 4 settembre, tutti gli abitanti dovranno aver fatto il test anticovid, per capire l’entità del contagio. Non sarà facile dato il numero degli abitanti, ma in Cina sono già avvenuti dei test di massa. All’inizio, i casi accertati erano 307, ma poi si sono rivelati 132. Stando alla politica del governo cinese, tutti devono restare a casa e non possono uscire per la spesa o per buttare l’immondizia fino a nuovo ordine. Il cibo viene passato dai volontari, mentre si igienizzano le strade. L’unico momento per uscire sarebbe per andare a fare il tampone.

Le altre città bloccate

Oltre a Chengdu, ci sarebbero anche altre città in lockdown. A nord ci sarebbe Dalian, con 3 milioni di persone in lockdown su sei milioni. Non si sa il numero esatto delle persone in lockdown in una città nei dintorni di Pechino, Chengde e Shijiazhuang. Tianjin è completamente in lockdown.

Shenzhen avrebbe proprio delle zone sigillate, da dove è impossibile uscire e a cui non è possibile accedere.