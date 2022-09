Cina, le imprese Ue stanno ripensando ai propri piani in un Paese sempre più chiuso

I blocchi continui dovuti alla strategia zero Covid di Pechino stanno indebolendo l’economia cinese che nella prima metà del 2022 ha segnato un timido 2,5 per cento, ben al di sotto dell’obiettivo ufficiale del 5,5 per cento. Per questo il business europeo sta ripensando i propri piani in una Cina sempre più chiusa e isolata dal resto del mondo. Lo ha affermato Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina. All’improvviso, ha aggiunto, «il processo decisionale ideologico è diventato più importante del processo decisionale economico».

Nel 2020 gli investimenti diretti dall’Ue alla Cina sono diminuiti dell’11,8 per cento

Se da un lato le misure draconiane attuate negli ultimi due anni hanno aiutato la Cina a riprendersi più rapidamente dallo choc della pandemia rispetto ad altri Paesi, ora questa politica è in netto contrasto con un mondo che sta allentando sempre di più le restrizioni anti-Covid. L’isolamento e l’incertezza circa nuove possibili chiusure potrebbero spingere sempre più aziende europee a lasciare il Dragone. Finora, ha ribadito Wuttke, questo non è avvenuto fatta eccezione per le realtà più piccole, ma non è possibile prevedere quante imprese abbiano deciso di non entrare affatto nel mercato cinese. Come emerge dal documento di sintesi della Camera di Commercio Ue in Cina, nel 2020 gli investimenti esteri diretti dall’Unione europea verso la Repubblica popolare sono diminuiti dell’11,8 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente. Fatta eccezione per la Germania che invece ha aumentato i propri investimenti nella Repubblica popolare. Le imprese europee rimaste in Cina devono confrontarsi con un ambiente in cui «l’ideologia ha la meglio sull’economia», si legge nel documento. E forse questo, ha aggiunto Wuttke, «è anche amplificato da voci esterne, dalle sanzioni americane. Quindi posso capire in parte perché l’autosufficienza sia in cima all’agenda di Pechino». Secondo il presidente della Camera di Commercio molti funzionari del governo cinese «sono combattuti tra ciò che deve essere fatto e ciò che potrebbe essere fatto», senza dimenticare che esiste «una direttiva molto severa e chiara dall’alto» difficile da sfidare.

L’eccezione della Germania e dei colossi dell’auto

Tuttavia c’è chi continua a fare affari nel Paese. Stando ai dati diffusi dal ministero del Commercio cinese, da gennaio a luglio, l’utilizzo effettivo di capitale estero è stato pari a 798,33 miliardi di yuan (124 miliardi di dollari Usa), con un aumento del 21,5 per cento su base annua. Gli investimenti effettivi in ​​Cina da Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone e Germania sono aumentati rispettivamente del 44,5, 36,3, 26,9 e 23,5 per cento. A fare la parte del leone i colossi dell’automotive tedeschi che secondo dati aggiornati ad agosto hanno ulteriormente aumentato i loro investimenti nel Dragone fino a toccare il 30 per cento.