La Cina scommette sulla Grande Baia, la Silicon Valley del Dragone

Da fabbrica del mondo, conosciuta negli Anni 80 e 90 per accogliere le multinazionali occidentali e produrre paccottiglia a basso costo, a cuore pulsante della “Next Big Thing”. Nel 2017, la provincia meridionale del Guandong è stata scelta dal governo cinese per diventare il centro nevralgico della Greater Bay Area (Gba), un mastodontico progetto pensato dal Partito Comunista per collegare le città di Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen e Zhaoqing in un unico hub economico e commerciale. E consentire ai propri colossi, come Huawei, Tencent, DJI e BYD, di superare i confini nazionali e asiatici, per affermarsi a livello globale. In Occidente si è liquidato il piano come “Silicon Valley cinese”. L’idea però è molto più complessa e ambiziosa di quella americana, e per un motivo molto semplice. La Gba si estende per 56 mila chilometri quadrati e ospita 86 milioni di persone, per un Pil totale che, nel 2021, ammontava a 2 trilioni di dollari, l’equivalente di quello dell’intero Canada. Più nello specifico, la Grande Baia di Hong Kong riunisce la vecchia “fabbrica del mondo” (Guangzhou), la vera “Silicon Valley cinese” (Shenzhen), la “Las Vegas dell’Asia” (Macao) e uno dei principali centri finanziari del pianeta (Hong Kong), oltre a una cintura di svariate città industriali. L’obiettivo di Pechino consiste nel trasformare quest’area nel prossimo motore della crescita economica nazionale e nell’incubatore delle tecnologie del futuro: 6G, Smart City, biotecnologia, intelligenza artificiale e Fintech. Se tutto procederà secondo i piani, il Pil generato dall’intera area potrebbe addirittura raggiungere quello della Germania in meno di un ventennio. In ogni caso, come si legge nel Piano di sviluppo generale per l’area della baia di Guangdong-Hong Kong-Macao, la pianificazione urbana ed economica andrà avanti fino alla data limite del 2035. C’è quindi ancora tempo per intervenire.

Una Zona economica speciale al quadrato

A ben vedere, la Gba può essere immaginata come una enorme Zona economica speciale (Zes). Shenzhen è stata la prima Zes a innescare il miracolo economico e, nelle intenzioni di Pechino, adesso ha le carte in regola per innescare la scintilla di un secondo boom. La Grande Baia cinese non dovrà soltanto trascinare il Dragone in una nuova era, ma anche potenziare le industrie ad alto valore aggiunto – giocando di sponda con altre strategie programmatiche come il Made in China 2025 (il piano per sviluppare il settore manifatturiero), la Nuova Via della Seta e l’internazionalizzazione dello yuan – e porre la Cina all’avanguardia nell’innovazione, così da renderla autosufficiente dal punto di vista tecnologico. L’importanza del progetto è enorme, ed è confermata dalla creazione di un apposito fondo speciale che, attingendo direttamente dal bilancio del governo centrale, finanzierà alcuni dei progetti più ambiziosi della Baia. Si parla, ad esempio, di creare un “one-hour Living Circle”, ossia un grande cerchio geografico i cui punti potranno essere raggiunti in un’ora. La chiave per la riuscita sta nelle infrastrutture. Come la ferrovia ad alta velocità tra Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, oppure il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il ponte sul mare più grande al mondo inaugurato nel 2018 che si estende per 55 chilometri. Mentre un nuovo ponte, di circa 24 chilometri, collegherà l’anno prossimo Shenzhen a Zhongshan. Ogni area di questa enorme ZES, infine, avrà la sua specificità: Shenzhen – che entro il 2025 dovrebbe diventare un’economia da 611 miliardi di dollari, superando Portogallo, Israele e Irlanda – sarà il centro tecnologico; Hong Kong l’hub finanziario; Guangzhou il cuore economico; Macao volano del turismo puntando sull’intrattenimento; Zhuhai rifletterà, in piccolo, il successo della limitrofa Hong Kong; Jiangmen sarà una base automobilistica; Zhongshan produrrà invece polo per mobili ed elettrodomestici; Huizhou un hub petrolchimico, nonché un centro di informazioni elettronico; Dongguan diventerà la “fabbrica del mondo”; Zhaoqing l’area di produzione alimentare; e, infine, Foshan sarà il centro della manifattura e delle compagnie private.