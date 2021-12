Cina, gogna pubblica per chi viola le norme anti Covid

In Cina quattro persone sono finite alle gogna pubblica per aver violato le norme anti Covid. È successo nella città di Jingxi, nella provincia di Guangxi, dove quattro persone sono state messe alla gogna e costrette a sfilare in pubblico. L’accusa nei loro confronti è di aver violato le misure anti-Covid, oltre che di traffico di esseri umani. La notizia è stata riportata dal giornale inglese Guardian. Il video degli agenti che scortano le quattro persone per le strade è diventato subito virale nel Paese.

China 🇨🇳 Parading Covid Rule Breakers with “Shame Signs” through the streets….It’s all Covid Theatre 🤣👇👊 pic.twitter.com/ak0Il9PFXv — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) December 30, 2021

Il video della gogna è diventato virale

Nelle immagini diffuse dai media si vedono i quattro detenuti con dei cartelli con il proprio nome e la propria foto, vestiti con le tute anti-contaminazione. La gogna pubblica è una pratica che era stata bandita ma che è tornata in Cina come deterrente per far rispettare la politica «zero-casi Covid».

Gli accusati, martedì 28 dicembre, sono stati costretti a sfilare in strada tra due ali di folla. I quattro uomini erano anche accusati di contrabbando di persone attraverso i confini chiusi della Cina. Il quotidiano Guangxi ha riferito che l’azione è stata progettata per scoraggiare i cosiddetti «crimini al confine».

Cina, l’opionione pubblica si spacca sulla gogna

Da quanto s’apprende da fonti giornalistiche, infatti, la zona infatti è da tempo al centro anche di altre controversie legate al traffico di essere umani. Lungo la frontiera del paese la situazione pandemica viene definita «grave e complessa», secondo quanto affermano le autorità. Di tutt’altro avviso è invece il giornale Beijing News, secondo il quale la gogna «viola in maniera seria lo spirito della legge nazionale e non può più essere ammesso in nessun caso». Il video diffuso ha scatenato molte critiche sui social come Weibo, dove la notizia è diventata un trend, e dove diversi utenti hanno parlato di «ritorno a un passato di centinaia di anni fa» mentre altri hanno manifestato sostegno all’iniziativa.