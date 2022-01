I Vestiti migliori, il trucco perfetto e il profumo comprato per l’occasione. L’appuntamento d’altronde richiedeva la cura di ogni particolare. Ma Wang, 34 enne cinese, non immaginava che si sarebbe trovata bloccata in casa di uno sconosciuto per una settimana. Vi si era recata per un appuntamento al buio e mentre cenava con l’uomo è arrivata la notizia del lockdown disposto dalle autorità locali, in alcuni quartieri di Zhengzhou, per arginare un focolaio Covid. Wang, così, ha iniziato a documentare le sue giornate con dei video su Douyin, il TikTok cinese, diventando virale nel Paese.

Wang ha documentato su Douyin tutte le giornate di lockdown

La notizia giunge dalla Cina centrale, dove Wang si era recata per conoscere un uomo in un incontro al buio. «Ero qui per un viaggio di una settimana al fine di incontrare potenziali corteggiatori», ha detto la donna al quotidiano The Paper di Shanghai. Questo tipo di incontri, come conferma Insider, è molto popolare in Cina, soprattutto per le donne di età superiore ai 27 anni. Wang si era recata a casa del suo potenziale nuovo amore domenica sera. Lui sperava di far colpo prendendola per la gola. Durante la cena, la sorpresa. Le autorità hanno deciso di isolare l’intera area di residenza dell’uomo a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus. In Cina, infatti, è in atto una strategia di tolleranza zero volta ad abbattere completamente la diffusione del Covid. Pertanto, i due sono rimasti bloccati nello stesso appartamento.

Wang a quel punto ha iniziato allora a pubblicare su Douyin un video-diario online, documentando le sue giornate. «Sto invecchiando qui dentro», ha detto la donna in uno dei video. «La mia famiglia aveva organizzato per me dieci incontri galanti. Il quinto voleva mostrarmi le sue abilità ai fornelli e mi ha invitato a casa sua». Nei vari contenuti, è possibile vedere l’uomo all’opera in cucina, durante le faccende domestiche e al lavoro dal suo pc. «Se escludiamo il fatto che è muto come un manichino, non è male», ha detto la donna ai media locali. «Il cibo è mediocre, ma è sempre disposto a cucinare, il che penso sia fantastico». Insomma, il blocco non sembra aver acceso la scintilla del romanticismo.

In Cina il video-diario della donna è subito divenuto virale

La donna, però, ha fatto breccia sui social. Su Weibo, il Facebook cinese, un hashtag correlato ai suoi video ha sfondato il muro delle 5 milioni di visualizzazioni in tutta la Cina. L’improvvisa fama, tuttavia, ha avuto anche alcuni risvolti negativi, soprattutto sul suo ospite. «Gli amici hanno iniziato a chiamarlo di continuo, quindi per tutelarlo ho deciso di rimuoverli (anche se restano disponibili in rete, ndr.)», ha concluso la donna, che evidentemente condivide la ricerca del partner con le sorelle. «Spero comunque che la pandemia finisca presto e auguro alle mie sorelle single di trovare presto una relazione».

LEGGI ANCHE: La strategia a tolleranza zero della Cina e i vari lockdown

L’esperienza di Wang non rappresenta un caso isolato. Lo scorso mese, un uomo di Xi’an, nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi, era rimasto bloccato durante un trasloco. L’isolamento lo ha persino costretto a chiedere in prestito un piumone dai vicini per ripararsi dal freddo.