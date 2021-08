Dino a che punto cresci

I resti di due nuove specie di dinosauro finora sconosciute sono state scoperte nello Xinjiang e nel bacino di Turpan-Hami, nel Nord-ovest della Cina. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha riportato l’esito di una missione congiunta che ha coinvolto ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze e del Museo Nazionale del Brasile, i quali hanno analizzato alcuni fossili rinvenuti negli ultimi anni all’interno della regione.

Lo studio sui reperti trovati in Cina

I reperti, oltre a ossa di pterosauri, uova ed embrioni ben conservati, includevano anche frammenti fossili di vertebre spinali e gabbie toraciche, che gli scienziati hanno ricondotto a tre specie differenti. Una di esse è stata identificata con un sauropode somphospondylan, dinosauro già noto alla paleontologia e vissuto in un’epoca che va dal Giurassico superiore al tardo Cretaceo, pressappoco 65 milioni di anni fa. Sconosciuti fino ad ora invece gli altri due esemplari, vissuti probabilmente all’inizio del Cretaceo, fra i 130 e i 120 milioni di anni fa. Silutitan sinensis, da silu che in mandarino significa Via della Seta, e Hamititan xinjiangensis, con un riferimento alla regione dello Xinjiang in cui è stato trovato. Questi i nomi delle due nuove specie di sauropodi (erbivori dal collo lungo) identificate dagli esperti, che hano usato il termine Titan per indicare le enormi dimensioni di questi animali. Si stima infatti che l’esemplare di Silutitan potesse misurare fino a 20 metri di lunghezza, tre in più dell’Hamititan che non superava i 17. Per rendere l’idea della loro grandezza basti pensare che una balenottera azzurra, il più grande animale vivente sulla Terra, misura dai 23 ai 30 metri a seconda dell’emisfero di appartenenza.

Cina, la nuova patria dei dinosauri

Eccezion fatta per alcune ossa di pterosuaro e per un dente di teropode, si tratta dei primi fossili riconducibili a vertebrati scoperti in queste aree della Cina, fattore che «aumenta la diversità della fauna e la informazioni sui sauropodi cinesi», hanno dichiarato gli esperti. La scoperta si inserisce però in una vera età dell’oro per la paleontologia orientale. Un esemplare di Oviraptor perfettamente conservato, ancora appollaiato su un nido di uova con embrioni fossilizzati, era stato rinvenuto nel sud-est della Cina all’inizio di quest’anno, mentre un’altra nuova specie piumata e parente dei Velociraptor era stata scoperta in un’area a nord-est lo scorso settembre.