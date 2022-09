Brutte notizie dalla Cina: crescerà meno del resto dell’Asia per la prima volta dal 1990

Viviamo tempi straordinari. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora un governo di destra in Italia. Un’ulteriore prova del momento particolare arriva dalla Cina. Che per la prima volta dal 1990 crescerà meno del resto dell’area Asia-Pacifico. Ma da cosa arriva questa frenata del Pil di Pechino? Colpa soprattutto delle politiche zero-Covid volute dal presidente Xi Jinping che hanno azzoppato l’economia, nel tentativo di salvare una popolazione fragile e che oltre al coronavirus deve affrontare altre “epidemie” nascoste legate a malattie non trasmissibili, come cancro, ictus, patologie cardiache. E poi ha pesato anche la crisi del mercato immobiliare. Il dato emerge dalle nuove previsioni della Banca mondiale, secondo cui l’incremento del prodotto interno lordo della seconda economia globale si fermerà al 2,8 per cento, contro il +8,1 per cento segnato nel 2021 e il +5 stimato dallo stesso istituto di Washington ad aprile. Nel 2023 la crescita dovrebbe invece attestarsi al 4,5 per cento.

Lockdown e test di massa hanno limitato mobilità e consumi

Se il Dragone va male, l’Asia però tiene botta. Anzi, le aspettative per il resto della regione sono migliorate. L’area, rispetto alla quale l’economia cinese ha un peso dell’86 per cento, dovrebbe crescere del 5,3 per cento nel 2022, contro il +2,6 dello scorso anno, sostenuta dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dalla ripresa dei consumi interni dopo la pandemia. La Cina aveva fissato un obiettivo per il Pil di circa il 5,5 per cento quest’anno, e sarebbe stato comunque il più basso da 30 anni, ma le prospettive si sono deteriorate negli ultimi sei mesi. La politica di restrizioni anti-contagio molto rigida, fatta di lockdown e test di massa, ha limitato parecchio la mobilità e ridotto l’attività dei consumatori, proprio mentre il settore immobiliare – che rappresenta circa il 30 per cento dell’attività economica cinese – sta subendo un crollo storico. Di recente anche l’Ocse ha previsto un rallentamento dell’economia cinese al 3,2 per cento quest’anno. Mentre la Banca asiatica per lo sviluppo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2022, tagliandole dal 5 per cento di aprile al 3,3. Insomma, segnali negativi da più parti.

Sta finendo il dinamismo economico iniziato con le riforme di Deng Xiaoping

Come ricordato dal Financial Times, i dati arrivano in uno contesto di preoccupazioni più ampie che Xi – pronto comunque ad assicurarsi un terzo mandato, caso senza precedenti, come leader del Partito comunista cinese il prossimo mese – stia neutralizzando quel dinamismo economico iniziato durante l’era delle riforme di Deng Xiaoping. Per i “vicini di casa” le cose vanno leggermente meglio. In Indonesia, Thailandia e Malesia, le sovvenzioni governative per il carburante hanno contribuito a mantenere l’inflazione bassa rispetto agli standard globali. Il consumo interno è aumentato perché sono finite le restrizioni più severe contro il Covid. Allo stesso tempo, l’aumento dei prezzi delle materie prime innescato dalla crisi energetica internazionale ha rafforzato le economie della regione dipendenti dalle esportazioni. L’Indonesia per esempio è un grande esportatore di carbone e ha visto le sue esportazioni raggiungere il record di 27,9 miliardi di dollari ad agosto. Alcune banche centrali, tra cui quelle in Indonesia, Vietnam e Filippine, hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse. E così la regione asiatica ha subito meno pressione rispetto ad altre parti del mondo.

Gli altri stanno meglio, ma occhio: i sussidi distorcono il mercato

Alcune delle misure come i sussidi per cibo e carburante, tuttavia, potrebbero diventare un freno alla crescita entro la fine dell’anno. I controlli sui prezzi infatti distorcono il mercato, spesso aiutando le grandi aziende e aumentando il debito pubblico. Ci sono già segni di pericolo. La Mongolia e il Laos hanno livelli di debito elevati – gran parte dei quali in valute estere – e sono vulnerabili all’inflazione globale e al conseguente deprezzamento del tasso di cambio. Insomma l’Asia nel suo complesso sta meglio della Cina, ma tutto questo potrebbe durare poco.