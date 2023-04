Cina, finisce lo spazio nei cimiteri: sempre più persone disperdono le ceneri in mare

Molto presto in Cina potrebbe finire lo spazio nei cimiteri. Le autorità di Shanghai prevedono che entro 15 anni la città non sarà più in grado di soddisfare le esigenze di una popolazione in rapido invecchiamento. Per questo motivo, e per il caro prezzi per una tomba, si sta diffondendo la pratica di spargere le ceneri in mare. Stanno così aumentando le aziende specializzate, tra cui spiccano ex società che accompagnavano i turisti in giro in barca e che si stanno riconvertendo. L’iniziativa ha trovato subito il favore del governo che ha stanziato premi in denaro per chi sceglie soluzioni alternative per le cerimonie funebri.

LEGGI ANCHE: Corea del Sud e Giappone, aumentano le morti solitarie: di cosa si tratta

Perché in Cina sempre più persone spargono in mare le ceneri dei cari

Secondo recenti report, la cremazione in Cina è in costante aumento. Nel 2015 il tasso si assestava attorno al 47 per cento, mentre nel 2021 ha sfiorato il 60 per cento. Fenomeno causato sia dallo scarso spazio nei cimiteri sia per l’aumento dei prezzi per una tomba. Secondo il Guardian, nelle grandi città la spesa media ammonta a circa 100 mila yuan (circa 13 mila euro), ma a Pechino può superare i 288 mila (42 mila euro). I cimiteri poi ormai sono pieni e non riescono a soddisfare le richieste di una popolazione in rapido invecchiamento.

Pur contraria alla tradizione locale, che predilige una sepoltura in terra, l’iniziativa ha raccolto numerosi consensi sia nel pubblico sia tra i politici. Alcune autorità locali hanno infatti stanziato premi in denaro per chi sceglie di disperdere le ceneri dei propri cari in mare. Non sorprende dunque che in Cina siano in aumento aziende specializzate che curano le esequie dall’inizio alla fine. In alcuni casi, si tratta persino di vecchie compagnie turistiche che hanno convertito le barche un tempo usate per trasportare i turisti. È il caso di Xiao Hu che lavora nel Mar Cinese Orientale. Come ha raccontato al Guardian, effettua regolarmente due o tre viaggi in acqua a settimana, anche se nei periodi di maggiore richiesta può arrivare anche a 30 in un mese.

Quanto costano un funerale in mare e le cerimonie di commiato

Un servizio completo di Xiao Hu con un solo parente a bordo costa circa 10 mila yuan (poco più di 1300 euro). Il prezzo raddoppia con la partecipazione di più familiari, ma resta molto più conveniente di una sepoltura tradizionale. Ci sono tuttavia diversi inconvenienti cui far fronte. Primo fra tutti, la possibilità che le avverse condizioni meteo spargano ovunque le ceneri. Per questo, Xiao offre anche un contenitore biodegradabile da poter calare in mare, consegnando il defunto alle onde. Dato che ad aprile ricorre in Cina il Qingming, mese dedicato al culto dei morti, le autorità stanno realizzando anche cerimonie di commiato per chi ha scelto questa soluzione. A Suzhou, sulla costa orientale, l’ufficio per gli affari civili ha accompagnato gratuitamente 190 persone in mare per salutare i parenti defunti.