Cina, nuove restrizioni anti-Covid nello Xinjiang: i timori della popolazione

A poche settimane dall’allentamento delle restrizioni dovute al Covid, il governo di Pechino ha fatto marcia indietro proibendo ai residenti dello Xinjiang di lasciare il territorio autonomo nel nord-ovest della Cina, dove vivono 22 milioni di persone, molte delle quali appartenenti a minoranze etniche, su tutti gli uiguri. Ieri nella regione sono stati registrati 38 nuovi casi di Coronavirus, tutti asintomatici. Tanto è bastato per allarmare le autorità. Il vicepresidente dello Xinjiang, Liu Sushe, ha affermato che è necessario «rafforzare il controllo interregionale», sottolineando che gli abitanti «non devono lasciare la regione a meno che non sia necessario».

Xinjiang, cancellata la maggior parte dei voli e dei treni

Liu ha aggiunto che lo Xinjiang rafforzerà le misure di controllo negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, aumentando anche i posti di blocco stradali, allo scopo di prevenire la diffusione del virus in altre parti del Paese. Tutti i treni in partenza, gli autobus interprovinciali e la maggior parte dei voli sono stati sospesi fino a nuovo avviso. All’aeroporto di Urumqi, capoluogo della regione, il 97 per cento dei voli in partenza e il 95 per cento di quelli in arrivo oggi sono stati cancellati, secondo i dati della compagnia di monitoraggio dei voli Variflight. Nel frattempo, tutti i voli in partenza da Kashgar, città che si trova presso un’oasi del deserto del Taklamakan e che ospita il secondo aeroporto più grande dello Xinjiang, sono stati cancellati, tranne due diretti a Urumqi.

L’ennesimo provvedimento anti-Covid ha gettato nello sgomento gli abitanti

La Cina è l’ultima grande economia mondiale che applica ancora rigide misure contro la pandemia, che mirano a eliminare le catene di trasmissione attraverso restrizioni alle frontiere, test di massa, estese quarantene e persino perquisizioni nelle abitazioni dei contagiati. L’ennesimo provvedimento delle autorità ha gettato nello sgomento gli abitanti, fiaccati da quasi tre anni di pesanti restrizioni intermittenti. Impossibilitati a lungo a lasciare le proprie case, i residenti dello Xinjiang si sono trovati ad affrontare carenza di cibo, medicine e altri beni di prima necessità. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, da Urumqi ad Altay, fino a Yining e Korla, i residenti dello Xinjiang, fiaccati dalle restrizioni, si sono rivolti in massa ai social media per chiedere aiuto, attirando l’attenzione del resto del Paese: le autorità si sono scusate, ammettendo i proprio errori e concedendo una “riapertura” della regione, che però è durata una settimana. L’insorgere di nuovi casi ha portato a un altro blocco, vanificando ogni speranza degli abitanti lasciare lo Xinjiang.

Nella regione il governo di Pechino reprime da anni ogni forma di dissenso

Le restrizioni legate al Covid nel resto della Cina, decisamente pesanti, impallidiscono rispetto alla durezza di quelle imposte nello Xinjiang, regione dove uiguri e altre minoranze musulmane sono oggetto da anni di una pesante repressione: qui le autorità hanno adottato un approccio particolarmente intransigente, sia per attuare politiche anti-Covid, sia per soffocare qualsiasi segno di dissenso. I sistemi di sorveglianza messi in atto per prendere di mira le minoranze etniche vengono ora utilizzati per individuare coloro che si lamentano online delle restrizioni anti-Covid. Un abitante di Urumqi, anonimo, ha riferito alla Cnn di aver ricevuto telefonate e persino visite a domicilio da parte della polizia, con l’ordine di cancellare i post contro il lockdown. La stessa persona ha inoltre raccontato di aver ricevuto solo tre consegne di generi alimentari dalle autorità, negli ultimi due mesi, e di aver ricevuto il permesso di lasciare il suo complesso residenziale per tre ore al giorno per fare la spesa, solo dopo aver insistito a lungo.

C’è timore in vista degli esami post-laurea di settembre

Il decreto che ieri ha stabilito il divieto di uscita dallo Xinjiang non menzioni esplicitamente l’obbligo di rimanere in casa (rimane l’invito a farlo), ma ha comunque scatenato il panico tra gli abitanti. Anche perché dicembre si sta avvicinando ed è in questo mese che in Cina si svolgono i test post-laurea, richiesti per l’ammissione alle scuole di specializzazione della Repubblica Popolare. In tanti hanno prenotato gli esami in centri al di fuori della regione e, se le cose non cambieranno alla svelta, rischiano di non poterli sostenere. E più in generale, test o meno, nella popolazione c’è stanchezza e depressione, dopo quasi tre anni di dure restrizioni e isolamento dal resto del mondo.