Bimbo ritrovato in Cina dopo 14 anni: la storia di Zhuo, rapito nel 2007

Quattordici anni alla ricerca di un figlio. La storia di Sun Haiyang e della moglie Peng Siying ha dell’incredibile e si è conclusa, per fortuna, con un ormai insperato miracolo. I due hanno ritrovato il figlio Zhuo, scomparso il 9 ottobre del 2007 all’età di 4 anni e mai più visto, almeno fino a ieri. Uno sconosciuto lo rapì utilizzando semplicemente un giocattolo, portandolo via davanti la sua casa. Oggi, diciottenne, Zhuo ha ritrovato i suoi genitori naturali.

Zhuo, scomparso il 9 ottobre 2007: la vicenda

A raccontare la storia del rapimento fu due anni fa lo stesso Sun, padre del bambino. In un’intervista al South China Morning Post, l’uomo ha spiegato la vicenda: «Quella sera stavo riposando a casa, erano da poco passate le otto. Improvvisamente mia moglie entrò in camera, svegliandomi. Mi disse che un uomo si era portato via nostro figlio. C’erano delle telecamere in strada, che hanno ripreso tutto. Ricordo che subito sono uscito: ho gridato più forte che potevo il suo nome per tutta la notte. Ma la verità è che non sapevo dove andare, dove cercare». Da lì, le canoniche 24 ore d’attesa, le ricerche in solitaria e l’offerta di 100mila yuan a chiunque avesse notizie sul piccolo Zhuo. «Decisi che avrei speso tutto quello che avevo per ritrovare mio figlio», continua Sun, così «raddoppiai: 200mila. Iniziai ad appendere le foto del rapitore e di mio figlio sulle vetrine del mio negozio».

La scomparsa di Zhuo, 14 anni di ricerche

Sun e Peng non si sono mai arresi. Nonostante un inizio di ricerche lento, telecamere con video da cui non sono stati ricavati indizi e le vane offerte di risarcimento, i due hanno proseguito nel tentativo di ritrovare Zhuo. I due crearono un’associazione che raccoglieva tutti i genitori nelle loro condizioni, con cui scambiare consigli ed eventuali indizi o tracce. Ieri, dopo 14 anni, Zhuo è stato ritrovato. Il ragazzo, ormai diciottenne, non ricorda nulla del rapimento ed è stato ritrovato grazie alla prova del Dna dalla polizia. Le forze dell’ordine, infatti, nello scorso ottobre hanno trovato un uomo nella contea di Yanggu e, convinti fosse il rapitore, hanno indagato. Così sono riusciti ad arrivare al giovane, molto somigliante al Zhuo delle foto segnaletiche di 14 anni prima. Il test ha fatto il resto e la famiglia ora è riunita. Arrestata anche la coppia che lo ha adottato, ora in libertà su cauzione.

In Cina rapiti migliaia di ragazzini ogni anno

Secondo uno studio del 2015, in Cina sarebbero circa 20mila i rapimenti di bambini ogni anno. Un vero e proprio business con cui i rapitori “raccolgono” i ragazzini e li rivendono a nuove famiglie. Dal 2016 il governo cinese ha lanciato una piattaforma di nome Tuanyuan, cioè Riunione, per segnalare i casi. Durante il 2021 sono stati ritrovati 8mila 307 ragazzini, ma ne mancano tanti all’appello.

Il film ispirato a Zhuo e il ritrovamento di Xinzhen

Alla storia di Zhuo è stato dedicato, nel 2014, anche un lungometraggio. A girarlo è stato il regista Peter Chan. La pellicola, Dearest, fu un successo e arrivò anche al Toronto International Film Festival in Canada. Ma storie come quella di Zhuo, Sun e Peng sono all’ordine del giorno in Cina. Lo scorso luglio fu eclatante il ritrovamento del piccolo Xinzhen, rapito nel 1997 a soli due anni e mezzo. Dopo 24 anni di ricerche, il padre Guo Gangtang riuscì a trovarlo. Una ricerca incredibile, in sella alla sua moto e con un borsone pieno di fotografie da distribuire nelle oltre 20 province attraversate. Una lotta contro il tempo, culminata poi con il ritrovamento. Anche su questa vicenda è stato girato un film. Nel 2015 la regista Peng Sanyuan realizzò Lost and Love, ispirato alla ricerca di Guo.