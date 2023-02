Cina, l’allevamento di maiali in un grattacielo di 26 piani: allarme tra i virologi

In Cina c’è un grattacielo di 26 piani in cui vengono ospitati fino a un massimo di 650 mila maiali e che ha la capacità massima di macellazione di 1,2 milioni di suini l’anno. La struttura si trova a Ezhou, nella provincia di Hubei. Ha iniziato la propria attività nell’ottobre del 2022 e già a novembre era stato il Guardian a parlarne. Il gigantesco allevamento, per di più strutturato per essere sfruttato fino al terrazzo in maniera intensiva, mette in allarme gli esperti e ora anche in Italia c’è chi ne parla. Il virologo Roberto Burioni ha sottolineato come secondo lui si tratti di un «paradiso per virus».

Burioni: «Animalisti dove siete?»

Roberto Burioni ne ha parlato su Twitter. Il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha postato due foto e un video mostrando la struttura, che ricopre 800 mila metri quadrati. «Dal mio punto di vista, un paradiso per i virus», scrive. E poi provoca: «Animalisti dove siete?». A potsare il video originale è stato il console generale cinese a Belfast, che parla invece di una «fattoria ad alta tecnologia redditizia». Il grattacielo è costato 4 miliardi di yuan.

Dal mio punto di vista, un paradiso per i virus. PS: animalisti dove siete? https://t.co/P2sxh7cgBk — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 19, 2023

Selvaggia Lucarelli: «Maiali prodotti e non allevati»

Ne ha parlato anche la giornalista Selvaggia Lucarelli in un post su Instagram che lancia l’argomento nel suo podcast. Scrive: «Quello che vedete in foto non è un anonimo palazzo di qualche quartiere popolare ma la sede di un allevamento intensivo di maiali. Sì, avete capito bene, in Cina è stato costruito un grattacielo di 26 piani in cui saranno “prodotti” 1,2 milioni di maiali l’anno. Uso il termine prodotti non a caso, perché dire “allevati” mi sembrerebbe molto poco aderente alla realtà. Lì vivranno forse per sei mesi dei maiali che in natura vivrebbero 15 o 20 anni, ammassati, sovralimentati, privati di qualsiasi dignità che si dovrebbe a un essere vivente, col rischio (pure), che si sviluppino nuove malattie. Io non so a che punto sia il vostro percorso di presa di coscienza del problema “allevamenti intensivi” e consumo massiccio di carne, ma se volete bene al pianeta, agli animali, ai vostri figli, è il momento di abbandonare la spensieratezza nel vostro rapporto col consumo di cotolette, hamburger e bistecche. Dal canto mio, che ci ho impiegato un numero di anni francamente imperdonabile prima di ragionare seriamente sul tema anziché pensare che gli animali degni di vivere decentemente fossero solo quelli che dormono sul nostro divano, userò spesso tutti i miei spazi social e non per parlarvi di questo tema. Ah, e capiamoci bene. Come dice Foer, non sono una sentimentale. Se i sentimentali sono quelli che agiscono di impulso, con emotività, allora i sentimentali sono quelli che si buttano su un pezzo di carne agendo con impulsività e dietro una spinta emotiva. Chi smette di mangiare carne o ne riduce drasticamente il consumo o decide di interrogarsi di volta in volta sulla provenienza, invece, si confronta con i fatti. È un razionale. Ecco, forse si potrebbe partire da qui, dallo smettere di ritenere gli animalisti dei sentimentali, con tanto di velato disprezzo».