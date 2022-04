Cina, sale l’allarme Covid anche a Pechino

Mentre la popolazione di Shanghai inizia a dimostrarsi insofferente nei confronti del lockdown deciso dalle autorità, sale adesso l’allarme Covid anche a Pechino: tutte le persone che risiedono e lavorano nel distretto di Chaoyang, il cuore della capitale cinese, saranno sottoposte a test lunedì, mercoledì e venerdì.

Shanghai, 87 decessi e nuove misure per contenere Omicron

La commissione sanitaria municipale di Shanghai ha reso noto che sono stati segnalati in tutto 87 decessi legati alla nuova ondata di Covid. L’età media delle vittime è 81 anni e il più anziano ne aveva 101. Presentavano tutte gravi condizioni di salute preesistenti, come tumori maligni, malattie coronariche e ipertensione: la commissione ha specificato che le cause dirette dei decessi sono riscontrabili in tali patologie di base. Tuttavia, dal 22 aprile a Shanghai è stata lanciata una nuova campagna per contenere la trasmissione della temuta variante Omicron: rafforzamento delle aree sigillate, nuovo ciclo di test in tutta la città, più squadre mediche per provare a ridurre il tasso di mortalità tra i casi gravi.

La popolazione di Shanghai è però ormai insofferente. E la frustrazione degli abitanti (la megalopoli ha 26 milioni di residenti) continua a montare soprattutto sui social, dove è stato diffuso un video in bianco e nero, con riprese dall’alto di Shanghai, diventata una città-fantasma, proprio come durante il lockdown di inizio pandemia. Il video di sei minuti, intitolato “La voce di aprile”, è stato oscurato dalla censura in Cina.

Pechino, test per tutti gli abitanti e i lavoratori del distretto di Chaoyang

Da Shanghai a Pechino, dopo che la città ha visto un balzo di casi di Coronavirus, le autorità locali hanno stabilito che chiunque risieda o lavori nel distretto di Chaoyang, il cuore della capitale, debba essere sottoposto a un test lunedì, mercoledì o venerdì, per accertare o meno la positività al Covid. Nel conteggio dal 22 aprile, il distretto ha accertato 26 casi sui 41 totali registrati in città. «I risultati epidemiologici preliminari hanno mostrato che il virus è rimasto ignorato per una settimana», hanno riferito le autorità.