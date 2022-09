Cina, 27 morti su un autobus che li trasportava in una struttura per la quarantena

In Cina un autobus si è ribaltato causando 27 morti. Si trattava di un mezzo che stava trasportando 47 persone in una struttura per la quarantena Covid, e che nel momento dell’incidente si trovava sulla strada della provincia montuosa di Guizhou. L’episodio ha dato il via a una valanga di critiche nei confronti della politica “zero-Covid” voluta dalle autorità cinesi.

In Cina 27 morti su un autobus diretto alla struttura per la quarantena

In Cina un autobus si è ribaltato causando 27 morti. A bordo, in totale, c’erano 47 persone che da Guiyang erano dirette in una contea a 115 miglia di distanza, in una struttura per la quarantena Covid. Il mezzo si è ribaltato su un tratto montuoso dell’autostrada ed è precipitato in un burrone intorno alle 2.40 di questa mattina. Non è chiaro il motivo per cui l’autobus abbia percorso le tortuose strade di montagna dopo la mezzanotte. Il regolamento sui trasporti cinese vieta agli autobus a lunga percorrenza di circolare tra le 2 e le 5 del mattino.

I sopravvissuti sono stati portati in ospedale d’urgenza, mentre i decessi hanno scatenato proteste e rabbia sui social network. In molti mettono in dubbio l’efficacia della politica contro il contagio che si basa su blocchi improvvisi, test di massa e ampie misure di quarantena per frenare i focolai.

La censura del governo

I media statali hanno chiuso la sezione dei commenti di molti post relativi all’incidente. Le ricerche online, invece, sarebbero state filtrate per mostrare solo post di account ufficiali delle autorità e media pro-governativi.

Gizhou ha registrato 712 infezioni nella giornata di sabato: il 70% dei nuovi casi a livello nazionale. Molti funzionali locali di Guiyang sono stati sospesi per non aver attuato correttamente le politiche anti-Covid. La capitale della provincia di Guizhou ha preparato 20 autobus e 40 autisti per il trasporto dei contatti stretti di casi positivi in altre città. Fino a sabato sono state trasferite più di 7.000 persone, mentre altre 3.000 erano in attesa di salire su un autobus.