Unipol, le strategie di Cimbri per espandersi nei servizi all’auto

Evidentemente le sole polizze Rc auto stavano strette a Carlo Cimbri, numero uno di Unipol, ora amministratore delegato ma designato alla fine di aprile presidente del gruppo assicurativo bolognese. Di qui la decisione di sferrare un massiccio attacco all’intera filiera delle quattro ruote. In questo senso negli ultimi giorni le notizie non sono mancate. A partire dal lancio di UnipolMove, “il nuovo servizio di UnipolTech che ti permette di pagare i pedaggi in autostrada, evitando le file ai caselli”. Oltre al pagamento di una serie di servizi legati alla mobilità. In prova gratis per i primi sei mesi, poi a un euro al mese.

La concorrenza a Telepass con qualche intoppo

A questo rivale di Telepass, il cui monopolio nel settore Unipol ha decisamente intenzione di rompere, il quotidiano Repubblica ha recentemente dedicato un severo test: «Per comprare il servizio bisogna registrarsi sul sito o sulla app di UnipolSai. Il sito e l’app ci chiedono svariati dati personali (come il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, la mail e il numero di cellulare). Quindi ci sottopongono in lettura l’informativa sulla privacy. Noi ci siamo registrati e abbiamo incontrato due problemi. Pur essendo il nostro un indirizzo di residenza romano, il sito ha indicato un’agenzia UnipolSai di Napoli e una di San Donato Milanese come luoghi utili per il ritiro del dispositivo. Non proprio comodissimo». Ed era solo l’inizio. E «subito dopo, il sito non ci ha permesso di completare l’acquisto del dispositivo. Siamo stati bloccati da una videata di errore. Abbiamo capito poi, e a fatica, che l’acquisto attraverso il sito è riservato alle persone che hanno una polizza UnipolSai attiva oppure a quelle che ne hanno avuta una scaduta da meno di un anno». Insomma, è chiaro che il servizio abbisogna ancora di un rodaggio prima di essere facilmente usufruito.

Cimbri vuole agenzie Unipol tutte affacciate su strada

Ma Unipol non si è fermata al casello. E ha perfezionato l’acquisizione della bolognese I.Car, società che sviluppa soluzioni nel settore degli antifurti per auto. Per 60 milioni di euro il gruppo Unipol ha messo le mani sull’intero capitale dell’azienda di Zola Predosa. C’è poi il business di UnipolRental, il servizio di noleggio lanciato nel 2019 che si vanta di essere “il più grande player a capitale interamente italiano”. Già, ma dietro questo attivismo quali sono le strategie di Cimbri nel settore automobilistico? Dal suo staff qualcuno ha fatto filtrare una lunga serie di suoi desiderata, a cominciare dalla volontà di «avere tutte le agenzie assicurative su strada». Basta con gli appartamenti nei condomini, senza una porta e una vetrina che si affacciano su una via: «Tutte le agenzie devono avere davanti, parcheggiate, delle automobili con il logo UnipolRental». Una scelta di forte impatto, per catturare l’attenzione della clientela che ancora non ha sottoscritto polizze con Unipol. E non è certo un sogno quello di collocare proprio davanti alle agenzie Unipol delle colonnine di ricarica per le auto elettriche: gli “stalli” diventerebbero così elementi preziosi per sviluppare il noleggio delle vetture “ecologicamente corrette”. Contatti con numerose amministrazioni locali sarebbero già in corso. Certo, su siti di settore molto frequentati come trustpilot.com i commenti non sono proprio positivi sul servizio di UnipolRental. C’è ancora molto da lavorare, evidentemente, per essere all’altezza delle ambizioni. Ma Cimbri è uno che non demorde facilmente.